密州財務師傳承3女兒 打造咖啡罐投資組合

財務分析提供的理財建議多是打造一個可長可久的財務安全網，創造出特殊的投資組合。圖為一般理財都會投資的蘋果股票。(美聯社)

密蘇里州 堪薩斯市(Kansas City)的財務分析師安克魯姆(Matthew Ankrum)為了給三個女兒 -- 佩頓(Peyton)、摩根(Morgan)及皮爾斯(Pierce) --打造一個可長可久的財務安全網，創造出特殊的「咖啡罐投資組合」(coffee can portfolio)。

安克魯姆接受哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)採訪時表示，「當你真正開始思考如何為孩子們創造傳承或世代財富時，你不會再以季度甚至年為單位去考慮，你會以幾十年為單位去思考。」

為了給女兒最穩固的未來，他花費心思研究過去幾十年增值100倍的「百倍股」(100-baggers)，找出共同點後選定具突破性成長的公司，買進他們的股票。這項完全依靠複利的30年長遠理財規畫，預估能為女兒留下高達5億元的投資組合。為了確保這些承載父愛的股票安全，他將其藏在一個咖啡罐裡，計劃至少30年不動用，用時間與耐心守護女兒的未來。

「要有耐找到真正優秀的企業，並讓複利力量發揮作用，」安克魯姆解釋。他鼓勵三個女兒各自去從事自己喜歡的工作，追求自己的未來，而不需要未付不出帳單發愁。

安克魯姆的女兒們說，她們為父親感到驕傲，因為爸爸為她們未來的成功先打好基礎。但她們也強調，父親的育兒之道並非只有冰冷的股票，「爸爸會陪我們去看電影《芭比》(Barbie)，而且總是樂於傾聽我們所有關於男生的煩惱。」安克魯姆給了女兒最珍貴的靈活性與自由，能夠按照自己的意願過自己想要的生活。安克魯姆溫柔地說，「現在女兒很喜歡護理工作，但未來某個時間對點，她若決定想做些不同的事情，她也有實力去追夢。」

當CBS新聞聯合總裁凱姆拉尼(Neeraj Khemlani)聽說這個長達30年的感人理財計畫時，深深被這份父愛打動。兩人認識27年，凱姆拉尼決定將這個溫暖的故事寫成書「咖啡罐投資者」(The Coffee Can Investor)，分享給更多人。

「看著一個爸爸即時為女兒挑選要放進咖啡罐的股票，真的就是終極樂透，」凱姆拉尼感動地說，「我知道我必須寫下他和他家人的故事。這本書講的是最珍貴的禮物：傳授理財知識。」

財務分析提供的理財建議多是打造一個可長可久的財務安全網，創造出特殊的投資組合。 (美聯社)