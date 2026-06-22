「玩具總動員5」首映周末票房1.6億 系列新高

「玩具總動員」系列受歡程度歷久不衰，甚至愈燒愈旺，最新的第五集首映周末進帳1.6億元，輕鬆打破系列紀錄，也創下今年以來最佳首周票房紀錄。(美聯社)

皮克斯(Pixar)影業「玩具總動員5」(Toy Story 5)，首映周末進帳1.6億元輕鬆打破系列紀錄，也創下今年以來最佳首周票房紀錄。

美聯社報導，「玩具總動員」(Toy Story)第一集推出至今已31年，但受歡程度歷久不衰，甚至愈燒愈旺；2019年「玩具總動員4」(Toy Story 4)首周票房1.2億元已創下當時系列紀錄。

「玩具總動員」是迪士尼 (Walt Disney Co.)最賺錢的系列。前四集總票房超過30億元，周邊商品更大賣數十億元。

原本2010年的「玩具總動員3」(Toy Story 3)就要畫下句點，但近10年後再推出第四集，總票房超過10億元，估計「玩具總動員5」將會再創新高。

動畫電影首周票房紀錄保持者是2018年的「超人特攻隊2」(Incredibles 2)，賣座1.8億元。

「玩具總動員5」製作成本2.5億元，原班人馬全部回歸，湯姆漢克斯(Tom Hanks)為胡迪牛仔(Woody)配音、提姆艾倫(Tim Allen)則為巴斯光年(Buzz Lightyear)獻聲，還有瓊庫薩克(Joan Cusack)擔當翠絲(Jessie)聲優。

導演是皮克斯老將安德魯史坦頓(Andrew Stanton)曾執導過「海底總動員」(Finding Nemo，2003和「瓦力」(WALL-E，2008)。「玩具總動員5」還請到流行天后泰勒絲(Taylor Swift)打造原創歌曲「I Knew It, I Knew You」。

觀眾給了A級CinemaScore，代表「玩具總動員5」應該在夏季未來幾周繼續保持強勁票房，因為幾乎沒有什麼強檔新片能與之抗衡。

第二名的史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)「揭祕日」(Disclosure Day)第二周票房掉了61%，只剩1700萬元，可能無力競爭暑假檔期，這顯然不是環球影業(Universal Pictures)所期望，但全球票房已有1.6億元，代表在限制級(18+)驚悚片還能有強檔的地位。