我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

「玩具總動員5」首映周末票房1.6億 系列新高

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「玩具總動員」系列受歡程度歷久不衰，甚至愈燒愈旺，最新的第五集首映周末進帳1.6...
「玩具總動員」系列受歡程度歷久不衰，甚至愈燒愈旺，最新的第五集首映周末進帳1.6億元，輕鬆打破系列紀錄，也創下今年以來最佳首周票房紀錄。(美聯社)

皮克斯(Pixar)影業「玩具總動員5」(Toy Story 5)，首映周末進帳1.6億元輕鬆打破系列紀錄，也創下今年以來最佳首周票房紀錄。

美聯社報導，「玩具總動員」(Toy Story)第一集推出至今已31年，但受歡程度歷久不衰，甚至愈燒愈旺；2019年「玩具總動員4」(Toy Story 4)首周票房1.2億元已創下當時系列紀錄。

「玩具總動員」是迪士尼(Walt Disney Co.)最賺錢的系列。前四集總票房超過30億元，周邊商品更大賣數十億元。

原本2010年的「玩具總動員3」(Toy Story 3)就要畫下句點，但近10年後再推出第四集，總票房超過10億元，估計「玩具總動員5」將會再創新高。

動畫電影首周票房紀錄保持者是2018年的「超人特攻隊2」(Incredibles 2)，賣座1.8億元。

「玩具總動員5」製作成本2.5億元，原班人馬全部回歸，湯姆漢克斯(Tom Hanks)為胡迪牛仔(Woody)配音、提姆艾倫(Tim Allen)則為巴斯光年(Buzz Lightyear)獻聲，還有瓊庫薩克(Joan Cusack)擔當翠絲(Jessie)聲優。

導演是皮克斯老將安德魯史坦頓(Andrew Stanton)曾執導過「海底總動員」(Finding Nemo，2003和「瓦力」(WALL-E，2008)。「玩具總動員5」還請到流行天后泰勒絲(Taylor Swift)打造原創歌曲「I Knew It, I Knew You」。

觀眾給了A級CinemaScore，代表「玩具總動員5」應該在夏季未來幾周繼續保持強勁票房，因為幾乎沒有什麼強檔新片能與之抗衡。

第二名的史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)「揭祕日」(Disclosure Day)第二周票房掉了61%，只剩1700萬元，可能無力競爭暑假檔期，這顯然不是環球影業(Universal Pictures)所期望，但全球票房已有1.6億元，代表在限制級(18+)驚悚片還能有強檔的地位。

精華 FAQ

  • 玩具總動員5首映周末進帳1.6億元，不但輕鬆打破系列紀錄，也超越2019年第四集的1.2億元，成為今年以來最佳首周票房。

  • 報導指出，玩具總動員自第一集推出已31年仍歷久不衰，前四集總票房超過30億元，周邊商品也熱賣數十億元，顯示品牌吸引力極強。

  • 湯姆漢克斯、提姆艾倫與瓊庫薩克等原班人馬回歸，安德魯史坦頓執導，泰勒絲還打造原創歌曲；A級CinemaScore也讓後續票房備受看好。

迪士尼

上一則

微軟CEO納德拉批企業只把AI當裁員工具 籲不該只依賴少數模型

下一則

前喬治亞州聯邦眾議員格林自曝沒醫保 只好出國治療

延伸閱讀

湯姆漢克斯現身加州迪士尼 宣傳玩具總動員5

湯姆漢克斯現身加州迪士尼 宣傳玩具總動員5
觀影說劇╱「玩具總動員5」迎新挑戰 胡迪等大戰平板

觀影說劇╱「玩具總動員5」迎新挑戰 胡迪等大戰平板
「驚聲尖笑」擊敗「太空超人」 周末票房稱冠

「驚聲尖笑」擊敗「太空超人」 周末票房稱冠
上半年票房王者「瑪利歐銀河」全球吸金10億 這2部電影第2

上半年票房王者「瑪利歐銀河」全球吸金10億 這2部電影第2

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦照顧外孫 變「新手爸媽」

2026-06-15 11:19
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡