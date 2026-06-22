卸任117年、死後107年 老羅斯福總統紀念圖書館落成 7月4日啟用

興建中的西奧多·羅斯福總統紀念圖書館，位於北達科他州偏遠小鎮梅多拉。(美聯社)

老羅斯福總統(西奧多·羅斯福，Theodore Roosevelt)是美國史上最受愛戴的五位總統之一，然而在他卸任117年，去世107年後，他專屬的紀念圖書館才落成，預定在即將到來的7月4日獨立紀念日啟用。這座占地9萬6000平方呎的美國第26任總統紀念中心地點出乎眾人意料，並不是位於他的家鄉紐約，而是在北達科他州 的草原上。

老羅斯福總統(任期1901-1909)是美國史上最受愛戴的五位總統之一。(美聯社)

這座圖書館耗資4.5億元，是北達科他州小鎮梅多拉（Medora）有史以來最宏大的建築計畫。

建築師戴克斯（Craig Dykers）的設計初衷是讓這座建築與總統山（ Mt. Rushmore）的老羅斯福雕像一樣宏偉，但更內斂。「大自然在這裡具有神奇的力量，」他說，「它改變了羅斯福，也將改變每一位前來參觀這座圖書館的訪客。」

圖書館緩緩傾斜的屋頂與周圍的山丘遙相呼應，屋頂上覆蓋著原生草皮和步行小徑。戴克斯希望這棟建築能吸引遊客走出戶外，欣賞毗鄰的西奧多‧羅斯福國家公園的壯麗景色。

戴克斯表示，「我們想要一種原始的感覺，這座從大地中冒出的建築，感覺就像是從大地裡自然生長出來的一樣。」

如果有人好奇為什麼老羅斯福總統的圖書館會建在這裡，而不是他的家鄉紐約，那是因為他曾說過，如果沒有在這裡的經歷，他永遠不可能成為總統。

圖書館執行長奧基夫（Edward O'Keefe）表示，「西奧多·羅斯福從小體弱多病，患有哮喘，他的生活完全依賴於書籍和想像。24歲的他來到了北達科他州的平原和荒地，過著他曾經只在書中才看到的生活。」

奧基夫指出，他選擇在荒地定居的原因並非出於安逸，「他當時身心俱疲，身處一片荒蕪之地，大自然治癒了他。」

奧基夫說：「我認為他有一個人生願望。他意識到，無論你多麼富有，多麼享有特權，你都無法預知下一刻會發生什麼。如果你想在這個世界上有所作為，如果你想愛一個人，如果你想有所成就，你就必須全力以赴。」這種艱辛、原始而真實的求知之旅，也正是這座圖書館希望參觀者不僅能夠觀看和理解，更能親身體驗的。