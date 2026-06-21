綠藻滋生、塗層剝落…倒影池翻新惹議 川普：人為破壞

林肯紀念堂倒影池出現大量綠藻，池底油漆剝落，川普總統稱是遭到人為破壞。 (路透)

耗資1400萬元翻新的華府林肯紀念堂前方「倒影池」(Reflecting Pool)，完工後卻發生綠藻大量滋生，以及池底國旗藍油漆剝落的情形，川普 總統則聲稱是人為蓄意破壞。

川普20日晚間在社媒平台Truth Social發文表示，美國公園警察逮捕了多名涉嫌破壞倒影池的人。「美國公園警察(United States Park Police)逮捕了多名破壞我們國家宏偉倒影池的人。誰會做出這種事？這是非常嚴重的罪行，涉及破壞國家紀念碑。將判處多年監禁！修復工作將立即開始。」

據華盛頓郵報 報導，來自馬裡蘭州貝塞斯達的67歲男子赫恩 (David Hearn) 19日將手伸進倒影池，結果被當局逮捕並拘留了5小時。赫恩曾是奧運輕艇(canoe)選手，目前經營一家為水上交通工具提供製造材料的公司。他表示是受到職業上的好奇心驅使，他想檢查一下川普下令翻新的倒影池底部塗層，看看是否真的已開始剝落。

赫恩說他只是短暫地摸了一下池邊的一塊岩石，然後就聽從公園工作人員的勸阻把手拿開，但隨即就被國民兵和公園警察逮捕。

赫恩將於下月出庭，目前正在尋求法律協助。

而川普在19日就發文聲稱「倒影池遭到嚴重破壞，如同三天前他們毀壞池外國家廣場的草坪如出一轍，在倒影池中使用類似化學物質。」

川普所說的國家廣場大草坪遭破壞，指的是早前在大草坪發現有一組「86 47」數字，被視為暗語，是對第47任總統川普的威脅。

與此同時，聯邦政府未經公開採購程序就批准一項價值170萬元的採購合約給一家私人公司，在倒影池安裝水質淨化處理系統。該公司被爆料曾捐款給川普競選，遭質疑存在利益衝突。

CBS新聞報導，這家名為綠水解決方案公司(Green Water Solutions)總部位於俄亥俄州，隸屬於「JJ Cafaro 投資信託」(JJ Cafaro Investment Trust)，其總裁兼執行長是房地產開發商卡法羅(John J. Cafaro)。

聯邦選舉委員會紀錄顯示，卡法羅2020年曾捐25萬元給川普競選募款委員會，不過他也曾捲款給民主黨，2014年更捲入民主黨籍聯邦眾議員特拉菲坎特(James Traficant)受賄案。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，採購是由內政部批核， 白宮並未參與遴選過程。