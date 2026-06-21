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高溫4天奪3命 大峽谷烤箱效應將飆110℉

編譯盧炯燊／綜合報導
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大峽谷國家公園四天內連續發生三起高溫導致死亡事件，國家氣象局預測下周一氣溫將進一...
大峽谷國家公園四天內連續發生三起高溫導致死亡事件，國家氣象局預測下周一氣溫將進一步飆升。(美聯社)

亞利桑納州大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)連續出現極端高溫，從6月12日至16日僅僅4天，已有3 名登山客「熱死」。國家氣象局(NWS)預計下星期初氣溫進一步飆升至110℉(43℃)，園方強烈建議遊客切勿在一天裡最酷熱的時段登山。

美聯社報導，國家公園管理局部(NPS)發出公告，指大峽谷近期與酷熱相關的意外事件「急劇增加」。6月12日，一名72歲登山客在南凱巴布步道(South Kaibab Trail)因高溫感到不適，送醫搶救仍告不治。16日，兩名分別67歲及68歲的登山客，被人發現陳屍北凱巴布步道(North Kaibab Trail)，同時出現中暑跡象。NWS 當天曾對大峽谷國家公園發出高溫預警。

公園及氣象官員指出，大峽谷的登山情況極具欺騙性，峽谷內部溫度往往比邊緣高出許多，相差達20至25℉(約11至14℃)，海拔每下降約100呎，體感溫度與氣溫就會顯著攀升，形成「烤箱」效應。

登山客下坡時可能氣溫較低，會感到涼爽且輕鬆，但回程時卻要爬升數千呎的陡峭以及應對底部的高溫，這極可能中暑。

NWS亞利桑納州旗杆市(Flagstaff)的預報主任約翰德羅(Justin Johndrow)指出，即使在天氣溫和的日子，從底部返回峽谷邊緣都已非常辛苦，更何況在極端酷熱日子裡，遇上105至110℉(40至43℃)的高溫，就會造成非常嚴重的問題。

他又說，大峽谷地區現正接近一年中最酷熱的時期，要等到夏末雨季才能帶來一些涼爽。

與此同時，整個美國西部地區，從洛磯山脈到太平洋沿岸，20日出現高於平均的氣溫，預計22日及23日氣溫進一步飆升，持續的乾熱天氣以及相對較低的濕度，增加整個地區的火災風險。

在大峽谷以南約90哩處的橡樹溪峽谷(Oak Creek Canyon)周邊地區19日發生野火，燒毀最少500英畝土地，遊客及居民當晚須緊急撤離。一個聯邦跨部門小組及十多個地方部門，正全力展開撲火行動。

精華 FAQ

  • 從6月12日至16日短短四天內，大峽谷國家公園已有三名登山客疑因極端高溫喪命，其中一人送醫不治，另兩人被發現時已出現中暑跡象。

  • 因為大峽谷底部溫度常比邊緣高出20至25℉，下坡時雖感覺涼爽，但回程必須在高溫中攀升數千呎，極易脫水、中暑甚至死亡。

  • 美國西部多地近期持續乾熱、濕度偏低，火災風險同步升高；大峽谷南方的橡樹溪峽谷已發生野火，燒毀至少500英畝並引發撤離。

亞利桑納州

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