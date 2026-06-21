佛州生育中心試管胚胎錯置案 親生父母忍痛放棄親權
佛羅里達州試管嬰兒(IVF)胚胎錯置案件近期出現重大進展，歷經數月協商，女嬰謝伊(Shea)血緣上的的親生父母(natural parents)決定放棄爭取監護權，與撫養她至今的蒂芙尼‧斯科爾(Tiffany Score)和史蒂芬·米爾斯(Steven Mills)達成協議，由後者繼續擔任永久監護父母。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這起事件發生在佛州朗伍德市(Longwood)的奧蘭多生殖中心(Fertility Center of Orlando)。
斯科爾與米爾斯2020年在奧蘭多生殖中心儲存三個胚胎，2025年4月接受胚胎植入。斯科爾2025年12月11日產下一名皮膚黝黑的女嬰；基因檢測結果證實，這名女嬰與斯科爾或米爾斯都沒有血緣關係。
斯科爾與米爾斯今年1月提告，要求查明自己的胚胎去向，以及是否有人正在撫養他們胚胎生育出的孩子；他們認為，雖然已與謝伊建立深厚情感，但仍有道義責任找到她的血親。
經過基因比對，雙方於今年4月確認謝伊血親父母的身分，但法庭文件以「004號患者」代稱並保密。
眾生相雜誌(People Magazine)報導，雙方多次會面後達成「共同協商達成的監護協議」(mutually devised custody agreement)，由斯科爾與米爾斯繼續撫養謝伊，謝伊的血親不再爭取監護權，並於本月15日召開聽證會，確認協議生效。
代表謝伊血親的律師馬塞羅(Rob Marcereau)表示，當事人深愛著謝伊，也曾希望親自撫養她，但考量監護權訴訟將是一場極其艱難的法律戰，且未必符合謝伊的最佳利益，最終做出令人心碎的痛苦決定。
馬塞羅透露，謝伊血親將對診所及相關醫師提告。
法院17日下令奧蘭多生殖中心證明已聯繫所有相關病患，並說明哪些人已放棄保密權，相關案件目前必須每周舉行一次聽證會。
奧蘭多生殖中心目前已停業並配合多個機構調查，查明錯誤發生的時間與環節，致力保障病患及其子女的福祉。
經過數月協商後，謝伊的血緣父母決定不再爭取監護權，並與蒂芙尼‧斯科爾及史蒂芬·米爾斯達成協議，由後者繼續擔任永久監護父母。 他們在2025年4月植入胚胎後，斯科爾於12月生下一名女嬰，但基因檢測顯示她與夫妻兩人都沒有血緣關係，因而引發追查。 謝伊的血親父母將對診所及相關醫師提告，法院也要求奧蘭多生殖中心證明已聯繫所有病患，並每週舉行一次聽證會持續追查。
精華 FAQ
經過數月協商後，謝伊的血緣父母決定不再爭取監護權，並與蒂芙尼‧斯科爾及史蒂芬·米爾斯達成協議，由後者繼續擔任永久監護父母。
他們在2025年4月植入胚胎後，斯科爾於12月生下一名女嬰，但基因檢測顯示她與夫妻兩人都沒有血緣關係，因而引發追查。
謝伊的血親父母將對診所及相關醫師提告，法院也要求奧蘭多生殖中心證明已聯繫所有病患，並每週舉行一次聽證會持續追查。
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