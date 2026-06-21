我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

佛州生育中心試管胚胎錯置案 親生父母忍痛放棄親權

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工生育診所的冷凍胚胎設施。示意圖，非當事診所。(路透)
人工生育診所的冷凍胚胎設施。示意圖，非當事診所。(路透)

佛羅里達州試管嬰兒(IVF)胚胎錯置案件近期出現重大進展，歷經數月協商，女嬰謝伊(Shea)血緣上的的親生父母(natural parents)決定放棄爭取監護權，與撫養她至今的蒂芙尼‧斯科爾(Tiffany Score)和史蒂芬·米爾斯(Steven Mills)達成協議，由後者繼續擔任永久監護父母。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這起事件發生在佛州朗伍德市(Longwood)的奧蘭多生殖中心(Fertility Center of Orlando)。

斯科爾與米爾斯2020年在奧蘭多生殖中心儲存三個胚胎，2025年4月接受胚胎植入。斯科爾2025年12月11日產下一名皮膚黝黑的女嬰；基因檢測結果證實，這名女嬰與斯科爾或米爾斯都沒有血緣關係。

斯科爾與米爾斯今年1月提告，要求查明自己的胚胎去向，以及是否有人正在撫養他們胚胎生育出的孩子；他們認為，雖然已與謝伊建立深厚情感，但仍有道義責任找到她的血親。

經過基因比對，雙方於今年4月確認謝伊血親父母的身分，但法庭文件以「004號患者」代稱並保密。

眾生相雜誌(People Magazine)報導，雙方多次會面後達成「共同協商達成的監護協議」(mutually devised custody agreement)，由斯科爾與米爾斯繼續撫養謝伊，謝伊的血親不再爭取監護權，並於本月15日召開聽證會，確認協議生效。

代表謝伊血親的律師馬塞羅(Rob Marcereau)表示，當事人深愛著謝伊，也曾希望親自撫養她，但考量監護權訴訟將是一場極其艱難的法律戰，且未必符合謝伊的最佳利益，最終做出令人心碎的痛苦決定。

馬塞羅透露，謝伊血親將對診所及相關醫師提告。

法院17日下令奧蘭多生殖中心證明已聯繫所有相關病患，並說明哪些人已放棄保密權，相關案件目前必須每周舉行一次聽證會。

奧蘭多生殖中心目前已停業並配合多個機構調查，查明錯誤發生的時間與環節，致力保障病患及其子女的福祉。

精華 FAQ

  • 經過數月協商後，謝伊的血緣父母決定不再爭取監護權，並與蒂芙尼‧斯科爾及史蒂芬·米爾斯達成協議，由後者繼續擔任永久監護父母。

  • 他們在2025年4月植入胚胎後，斯科爾於12月生下一名女嬰，但基因檢測顯示她與夫妻兩人都沒有血緣關係，因而引發追查。

  • 謝伊的血親父母將對診所及相關醫師提告，法院也要求奧蘭多生殖中心證明已聯繫所有病患，並每週舉行一次聽證會持續追查。

佛州 佛羅里達州

上一則

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

延伸閱讀

ChatGPT未阻女兒輕生 母告OpenAI索賠

ChatGPT未阻女兒輕生 母告OpenAI索賠
曾涉虐童被捕 現竟負責虐童案件 舊金山檢察官黑歷史曝光

曾涉虐童被捕 現竟負責虐童案件 舊金山檢察官黑歷史曝光
史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法

史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法
張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件

張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦照顧外孫 變「新手爸媽」

2026-06-15 11:19
美國紐約時報廣場，人們通過大屏幕觀看SpaceX首次公開募股股票上市交易慶祝活動。（新華社）

眼睜睜看SpaceX火箭炸成火球…他死抱持股15年 換200億美元大豐收

2026-06-13 12:05

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗