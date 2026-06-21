買到「不點交」法拍宅 康州新屋主進門赫見人骨

康乃狄克州一名屋主日前購得一棟「不點交」法拍屋，進門後赫然發現屋內有具人骨遺骸。示意圖。(美聯社)

康乃狄克州 一名屋主日前購得一棟「不點交」法拍屋，進門後赫然發現屋內人骨遺骸；官員16日表示，警方目前認定此案未涉及謀殺等犯罪行為。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，康州警方表示，這起離奇案件14日發生在伯靈頓市(Burlington)史坦維奇巷(Stanwich Lane)，新屋主進屋後發現人骨，嚇得報警，州警趕赴現場處理。

警方表示，「沒有任何跡象表明存在任何可疑之處或涉犯罪行，這似乎是獨立事件，對公眾也沒有危險。」

截至17日，法醫尚未確定死者的死因，遺骸身分也尚待查證。

這棟房屋是屬於「不點交、依照現狀出售」(as is)的法拍屋，法庭文件顯示，得標者馬奇翁(Edward A. Marchion)於6日在七名競標者中脫穎而出，以52萬5000元的價格得標該棟房產。

貸方律師布魯克斯(Jason Brooks)去年8月1日提交的訴狀，這棟房子最初由一對夫婦於2019年購入，貸款 38萬5000元，但他們未能正常還款，最終導致房屋遭法拍。

負責監督此次拍賣 的法院指定律師托格馬丁(Christopher Thogmartin)指出，若屋內發現的遺骸經確認為上述違約借款人，其死亡日期將可能使法院先前對其作出的判決及拍賣令失效，因為借款人的繼承人原本依法有權參與所有相關法律程序，卻可能因此被剝奪答辯機會。

托格馬丁透露，這間法拍屋雖然以52萬5000元成交，其實際市值很可能超過80萬元，扣除積欠貸款方的37萬3201.14元後，借貸人或其繼承人仍有望獲得可觀的六位數剩餘款項。

托格馬丁感嘆：「他們本來可以從中獲利，放棄這麼多資產價值，對他們而言可不是件容易的事。」

對於屋內出現遺骸一事，托格馬丁推測，屋內或許曾有非法占住者(squatters)居住，甚至沒有排除有人在屋內死亡卻無人發現的情況。

托格馬丁指出，今年5月他曾在屋外豎立「待售」告示牌，但此後卻有人在屋外張貼「禁止入內」、「業主自住宅」的新告示，情況可疑。

NBC記者試圖撥打欠款夫婦的公開電話，發現號碼均已停用。

托格馬丁表示，借款人可能已離世，或無力償還房貸而隱匿行蹤。他說：「如果他們還活著，我不會訝異，也替他們高興，這樣表示這筆交易仍會照常進行。」