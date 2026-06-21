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捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

編譯莊瑞萌／綜合報導
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製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或...
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

新墨西哥州一名13歲少女將NeeDoh舒壓玩具留在高溫車廂內數小時，取出擠壓時突然爆裂，導致手臂與腿部三度灼傷送醫。業者呼籲切勿將NeeDoh置於高溫環境中，因為這種玩具的凝膠材質會吸熱膨脹，擠壓後可能噴濺出高溫黏稠物質。

據今日美國報(USA TODAY)報導，過去已傳出多起孩童將NeeDoh玩具及其他凝膠填充的軟質舒壓玩具放入微波爐加熱，意外導致三度燒燙傷的新聞。德州婦人凱蒂·史賓斯(Katie Spence)表示，她13歲的女兒6月6日把NeeDoh放在露天停放的汽車內，當天氣溫達到華氏94度。四個多小時後，女兒拿起NeeDoh擠壓把玩，玩具瞬間爆裂噴發，導致她的手臂和腿部三度燒燙傷。

史賓斯說，「她跳下車，聲嘶力竭地尖叫：『媽媽，快幫我弄掉！』周圍都是人。我們試圖把它弄掉，但旁邊的人說不要硬扯，否則會把她的皮膚撕下來，於是我趕緊將她送往最近的兒童醫院。」據媒體指出，從Snapchat影片可發現，一開始史賓斯的女兒還在說玩具很燙，隨後就爆開了。

對此，NeeDoh母公司Schylling透過聲明表示，「對這起事件深感遺憾，並希望該名孩童能早日康復」，同時強調兒童與家庭的安全是公司的首要任務。

在社群媒體興起微波NeeDoh玩具的風潮後，Schylling已在所有包裝上加註多項安全警告，包括勿將玩具置於高溫車內或陽光直射處，以及禁止微波、加熱或冷凍。但史賓斯女兒的遭遇，其實並非第一起軟質玩具因高溫在車內爆裂的事件。

今年5月，一名母親在當地Facebook社團中警告其他家長，她女兒朋友的餃子造型軟質玩具留在車內後爆裂，該名母親寫道，「我小女兒今天在車裡拿起來，玩具因為車內高溫爆開，噴得她全身都是。謝天謝地，她沒事，但她當時發出的尖叫聲，我永遠不會忘記。」2025年8月，也有一名母親在TikTok上分享車內軟質玩具爆裂後的慘狀。

精華 FAQ

  • 她把玩具留在露天車內數小時，之後拿起擠壓時突然爆裂，噴出高溫黏稠物質，當場灼傷手臂與腿部。

  • 業者表示，NeeDoh不可放在高溫車內、陽光直射處，也不能微波、加熱或冷凍，以免凝膠受熱膨脹後爆裂噴濺。

  • 不是。報導指出，先前已出現多起孩童將此類凝膠舒壓玩具加熱或置於高溫環境後爆裂，並造成燙傷的案例。

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