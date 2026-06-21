捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

新墨西哥州 一名13歲少女將NeeDoh舒壓玩具留在高溫車廂內數小時，取出擠壓時突然爆裂，導致手臂與腿部三度灼傷送醫。業者呼籲切勿將NeeDoh置於高溫環境中，因為這種玩具的凝膠材質會吸熱膨脹，擠壓後可能噴濺出高溫黏稠物質。

據今日美國報(USA TODAY)報導，過去已傳出多起孩童將NeeDoh玩具及其他凝膠填充的軟質舒壓玩具放入微波爐加熱，意外導致三度燒燙傷的新聞。德州 婦人凱蒂·史賓斯(Katie Spence)表示，她13歲的女兒6月6日把NeeDoh放在露天停放的汽車內，當天氣溫達到華氏94度。四個多小時後，女兒拿起NeeDoh擠壓把玩，玩具瞬間爆裂噴發，導致她的手臂和腿部三度燒燙傷。

史賓斯說，「她跳下車，聲嘶力竭地尖叫：『媽媽，快幫我弄掉！』周圍都是人。我們試圖把它弄掉，但旁邊的人說不要硬扯，否則會把她的皮膚撕下來，於是我趕緊將她送往最近的兒童醫院。」據媒體指出，從Snapchat影片可發現，一開始史賓斯的女兒還在說玩具很燙，隨後就爆開了。

對此，NeeDoh母公司Schylling透過聲明表示，「對這起事件深感遺憾，並希望該名孩童能早日康復」，同時強調兒童與家庭的安全是公司的首要任務。

在社群媒體興起微波NeeDoh玩具的風潮後，Schylling已在所有包裝上加註多項安全警告，包括勿將玩具置於高溫車內或陽光直射處，以及禁止微波、加熱或冷凍。但史賓斯女兒的遭遇，其實並非第一起軟質玩具因高溫在車內爆裂的事件。

今年5月，一名母親在當地Facebook社團中警告其他家長，她女兒朋友的餃子造型軟質玩具留在車內後爆裂，該名母親寫道，「我小女兒今天在車裡拿起來，玩具因為車內高溫爆開，噴得她全身都是。謝天謝地，她沒事，但她當時發出的尖叫聲，我永遠不會忘記。」2025年8月，也有一名母親在TikTok上分享車內軟質玩具爆裂後的慘狀。