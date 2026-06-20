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才花1400萬翻新… 「國旗藍」油漆剝落 飄浮華府倒影池

記者胡玉立／綜合報導
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華府倒影池出現大批綠藻，遊客紛紛前往觀看。 (路透)
華府倒影池出現大批綠藻，遊客紛紛前往觀看。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普斥資1400萬翻新的華府倒影池，完工後先遭藻類大量滋生，如今又出現國旗藍油漆剝落漂浮，工程品質與宣稱耐久性備受質疑。

川普總統耗資1400萬元、宣稱「可以維持100年」的華府林肯紀念堂前方「倒影池」(Reflecting Pool)翻新工程，完工後重新注水沒幾天，就因藻類孳生，池底顏色「由藍轉綠」；在工人連日設法清除藻類之際，現在又冒出了新難題：川普特別選定的「國旗藍」池底油漆開始剝落，在水上漂浮。

華盛頓郵報報導，塗成「國旗藍」的池底油漆片，18日在「倒影池」北側載浮載沉，吸引不少好奇遊客圍觀，有些人原本是來看綠藻的。下午，有工人前來移除這塊「藍色漂浮物」，要求華郵攝影記者不可拍照；儘管「倒影池」是公共用地。

內政部尚未就油漆剝落及池底脫落的原因作出回應。但內政部17日聲稱，為有效切斷池中藻類的食物來源，他們使用了俗稱雙氧水的「過氧化氫」(hydrogen peroxide)和「高科技奈米氣泡臭氧技術」(high-tech nanobubble ozone technology)。

18日，內政部在社媒X平台發文寫道：「倒影池水質清澈見底，國家公園管理局團隊正在清理池底部分區域的藻類——它們就像沉沒在波斯灣海底的伊朗海軍殘骸一樣。」

華郵報導，與本周稍早相比，倒影池部分區域的確看起來乾淨了些；但池中央仍呈現螢光綠色，已清理過的區域仍有藻類殘留。分析衛星數據，整修工程完成後短短幾天內，「倒影池」藻類含量就達到至少過去五年來的6月最高水平。

川普自己找來承包商進行「倒影池」翻新工程。他3日在白宮橢圓形辦公室表示，歷時六周的工程解決了「倒影池」存在多年的漏水問題，「我擅長建造施工」、「我為此非常自豪」。

5日，他在社媒「真實社群」(Truth Social)寫道：「這可不是刷刷油漆而已，而是使用高度精密、工業等級的材料，由非常技藝高超的專業人員施作，能夠維持100年之久。」

19日，川普轉發了一段人工智能(AI)生成影片；影片中的他開心地拿著水管，向「倒影池」傾注疑似批評者的藍色淚水。

倒影池底的國旗藍油漆剝落，在水上載浮載沉。 (路透)
倒影池底的國旗藍油漆剝落，在水上載浮載沉。 (路透)

精華 FAQ

  • 翻新完重新注水沒幾天，倒影池就因藻類孳生而讓池底顏色由藍轉綠，顯示水質與清潔狀況迅速惡化。

  • 因為藻類在工程完工短時間內大量出現，衛星數據顯示其含量達近五年來六月最高水平，讓翻新成效受到質疑。

  • 他表示工程不是單純刷油漆，而是採用高精密工業材料與專業工法，並宣稱可維持一百年，自己也對此相當自豪。

華郵 川普 華府

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