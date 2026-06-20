「沒人招聘」 入門職缺變少 青少年暑假打工頓減25%

暑假打工是幾個世代美國青少年步入社會的成年禮，現在卻變得可遇不可求。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國青少年暑假打工機會明顯減少，入門職缺縮水、雇主招聘保守，使不少學生即使積極求職仍難找到工作。

美聯社報導，暑假打工是幾個世代美國青少年步入社會的成年禮，現在卻變得可遇不可求。聯邦數據顯示，2025年夏天，美國16歲至19歲青少年只有三分之一打工，遠低於1970年代晚期大約60%青少年打工的巔峰時期。

17歲少女潔琳‧契斯特(Jaelyn Chester)成績全A，也是高中籃球隊明星球員，未來想當工程師。她向自己居住的佛羅里達州瑪麗湖(Lake Mary)社區投遞數十份打工申請，但都沒有下文。

她說，四處找工作卻都碰壁，「沒有工作機會並不是我沒能力，而是沒人在招聘」。

就業資源網站ZipRecruiter勞動經濟學家巴查德(Nicole Bachaud)說，處於職業生涯起步階段的就業機會已經枯竭，青少年成為勞動市場裡遭受邊緣化最嚴重的群體。

人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas針對勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據進行分析後發現，去年夏天青少年成功找到打工機會的人數，比前一年同期減少25%。受到通膨、油價上漲、企業招聘態度謹慎等因素影響，今年打工機會可能進一步縮水，使得青少年打工總數創下聯邦政府 1984年開始追蹤數據以來的新低紀錄。

根據勞工統計局資料，青少年最常從事的打工職務是餐飲準備、服務類、銷售工作。

不過，人力資源公司Insperity招聘服務總監里托爾(Jaune Little)表示，某些入門層級的職缺已遭裁撤，想要打工的青少年如今必須跟經驗豐富的求職者競爭。

里托爾說，昔日的入門級工作現已不復存在，還剩下來的職缺則是團隊規模更加精簡，雇主對於培訓新人意願較低。他說，在許多情況下，雇主會優先考慮錄用較有經驗的勞工，即使把勞工放到這些職位將是大材小用也一樣。

住在阿肯色州小岩城的19歲學生麥克絲‧史蒂芬森(Max Stephenson)，去年高中畢業後想要打工但一無所獲，而進入阿肯色大學普瓦斯基技術學院(University of Arkansas-Pulaski Technical College)就讀後在學生餐廳工讀。

今年暑假她再次找工作，已經申請50份到100份之間工作卻都沒回音。

一群高中生聚集在緬因州約克海灘的「金盞花」熱門餐廳兼糖果店外，青少年渴望打工，但發現暑期找工令人沮喪。(美聯社)