川普政府警告50州 不配合反詐調查恐丟失業補助金

代理勞工部長桑德林警告各州，若不配合旨在打擊詐騙的反詐欺調查，州政府將拿不到聯邦提供的失業救濟經費。(路透)

川普 政府對全國50州發出警告說，若不配合旨在打擊詐騙的反詐欺調查，州政府將拿不到聯邦提供的失業救濟經費。代理勞工部 長桑德林(Keith Sonderling)表示，勞工部將做出史上第一次扣留要給州政府的行政資金。

華爾街日報報導指出，川普政府指控各州疏於監督導致詐欺猖獗，並以加州 積欠聯邦政府200億元為例，要求技術更新。桑德林對50州州長全面發出警告信表示，如果不配合反詐欺行動，今後恐將失去聯邦提供的失業救濟金經費。

桑德林在信中表示，失業救濟金已經成為不肖分子鎖定的容易下手目標，尤其是新冠疫情發生後，數百萬美國民眾因為失去工作而申領救濟；失業救濟金只是為正在找工作的勞工提供臨時支持，勞工部將動用所有一切資源來保護納稅人的錢，包括祭出歷史上第一次扣留要給各州的行政資金。

失業救濟金的發放目前並沒有全國適用的單一計畫。自從經濟大蕭條(Great Depression)以來，聯邦政府透過與各州合作，對並非因為個人過錯而失業、且符合特定條件的勞工，提供臨時經濟援助。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，疫情高峰時期，4000多萬美國人申請失業救濟金。

勞工部統計顯示，今年約有180萬美國人領取失業救濟金。美國失業率目前為4.3%。

大多數州為符合條件的失業勞工提供26周的失業救濟金，經費來源主要是雇主支付給州政府的失業稅，行政開銷則由聯邦承擔，聯邦政府偶爾也幫個別州的失業救濟計畫提供貸款。

川普政府表示，州政府各個層級都缺乏監督，使得不肖人士得以冒領失業救濟，導致以臨時援助為主旨的計畫變得負擔沉重，加州則是特別明顯的案例。

根據加州就業發展局統計，加州對聯邦政府負債超過200億，疫情是主要原因，州政府表示目前正在償還。

不過，川普政府則說這筆債務是因為多年以來的「詐騙、不當支付、管理不善」導致。

勞工部指出，將敦促各州更新現有技術，加強身分驗證程序，實施更嚴格的管控措施，確保救濟金是發放給合法提出申請的公民。

勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)表示：「找藉口的日子已經結束了，沒能保護好納稅人錢財的州，要有承擔後果的心理準備。」