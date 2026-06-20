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俄州未滿16歲用社媒須獲父母同意 上訴法院放行

記者胡玉立／綜合報導
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第六巡迴上訴法院裁定，俄州要求「16歲以下兒童使用社群媒體應用程式須獲父母同意」...
第六巡迴上訴法院裁定，俄州要求「16歲以下兒童使用社群媒體應用程式須獲父母同意」的法律，並未違憲。圖為臉書母公司Meta的標誌。(美聯社)

美國第六巡迴上訴法院合議庭18日在俄亥俄州辛辛那提以2比1表決裁定，俄州在2023年通過、要求「16歲以下兒童使用社群媒體應用程式須獲父母同意」的法律，並未違憲。上訟法院將全案發回下級法院，要求撤銷2024年阻止該法律生效的禁令。

此案原告NetChoice表示，這項裁決違背「全國共識」，將繼續為俄州居民憲法權利抗爭。俄州共和黨檢察長威爾森(Andy Wilson)則表示，這項裁決是「俄亥俄州家庭的勝利」。

美聯社報導，NetChoice是代表TikTok、Snapchat、Meta等大型科技公司的遊說團體，曾分別針對阿肯色州、路易斯安那州和喬治亞州等州的類似數位身分識別法，提出法律挑戰並贏得訴訟。18日的裁決對NetChoice來說是個打擊。

俄州「社群媒體家長通知法」(Social Media Parental Notification Act)原訂2024年1月實施，要求對16歲以下兒童在社群媒體和網站上進行年齡驗證。NetChoice搶在法律實施前幾天提告，指控該法過於寬泛且含糊不清，阻礙言論自由，違反憲法第一修正案。訴訟導致該法遭無限期擱置。

「社群媒體家長通知法」要求社群媒體和遊戲應用程式公司必須獲得家長許可，並提供隱私準則，好讓家長了解兒童個資的哪些內容會受到審查。

法官克雷(Eric Clay)在主審意見中寫道：「該法施加的『家長同意』要求，構成微小負擔，但精準處理了俄州發現的複雜問題：兒童在缺乏監管情況下，同意使用那些利用並傷害他們的平台條款和條件。」法官巴切爾德(Alice Batchelder)也提出贊同意見寫道：「一項法規不會因為其範圍寬泛就必然含糊不清。」

現任聯邦參議員赫斯特(Jon Husted)擔任俄州副州長時，力推此法，強調該法旨在保護兒童心理健康，並指責社群媒體「故意讓人上癮」，對兒童有害。

赫斯特19日表示，「法院同意，父母應該對兒童上網看到的內容擁有發言權，而不是社群媒體公司。我們有義務保護兒童安全；對兒童來說，當今最危險的地方就是互聯網。這項裁決賦予父母參與和監督的工具。」

精華 FAQ

  • 合議庭以2比1認定，俄亥俄州要求16歲以下兒童使用社群媒體須獲父母同意的法律並未違憲，並將案件發回下級法院處理。

  • NetChoice主張該法過於寬泛且含糊，會阻礙言論自由，違反憲法第一修正案，因此在法律生效前提告，成功讓法案一度被禁。

  • 州府與支持者認為，社群媒體對兒童有成癮與傷害風險，法律能讓父母參與監督孩子上網內容，並提升未成年人的安全與隱私保護。

俄州 俄亥俄州 社群媒體

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