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南喬州非法種逾萬大麻 6華人被判刑

編譯盧炯燊／綜合報導
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喬州六名中國人因經營非法大麻場被判刑。(示意圖，美聯社)
喬州六名中國人因經營非法大麻場被判刑。(示意圖，美聯社)

喬州屢次破獲由中國人經營的非法室內大麻場，最新一起是一間大麻場傳出氣味遭人舉報而搗破一個販毒集團，行動中逮捕八名中國人，其中六人分別判刑29個月至30個月不等。

喬州地方電視WSB TV報導，涉案大麻場位於喬州東南部皮爾斯郡(Pierce County)，2023年7月，一間房屋多次傳出大麻氣味，警方收到舉報後即展開調查，其後順藤摸瓜在毗連的布蘭特利郡 (Brantley County) 再發現另一間大麻屋。

警方經監視及搜查，發現這兩個大型室內大麻種植窩點，配備完整的灌溉系統、植物生長燈以及其他多個生產設施，總共種植1.5萬株大麻。

在整個行動中，警方先後逮捕八名中國人，分別是54歲的黃夏文(Hiawen Huang，以下皆為音譯)、61歲的袁嚴鴻(Yim Hung Yuen)、36歲的陳慧書(Chen Hui Shu)、35歲的馬金鵬(Jin Peng Ma)、68歲的黃樂才(Le Cai Huang)、41歲的鄧偉勝(Wei Sheng Deng)、65歲的朱勝兵(Zhu Sheng Bing)及54歲的馬志勇(Zhi Yong Ma)。

聯邦司法部2024年12月正式提出起訴，指八人由2023年7月1日至2024年2月23日合作分銷數以噸計大麻。部分人更被加控非法藏有槍械罪，其中黃夏文與袁嚴鴻二人獲保釋後不知去向，調查人員相信有可能已逃返中國。

其餘六人早前裁定罪成，分別判監29個月至30個月不等，部分人刑滿後仍須接受監管3年。他們並非美國公民，刑滿後會遣返中國。涉案的兩間大麻屋已於2026年3月被政府沒收。

喬州南區聯邦檢察官希普(Margaret E. Heap)形容，兩個大型非法大麻場的搗破，以及六人檢控罪成，是成功瓦解喬州南部一個大型毒品分銷網，執法人員對社區作出了巨大貢獻。

美國緝毒局亞特蘭大分局負責人鄭再(Jae W. Chung，音譯)也指出，成功搗毀這個販毒網絡，是傳遞一個明確訊息，就是聯邦、州及地方政府的三級執法夥伴，一定會全力識別、調查及瓦解威脅社區安全的犯罪組織。

精華 FAQ

  • 警方在皮爾斯郡與布蘭特利郡兩處室內大麻屋內，查出完整灌溉與照明設備，合共種植約1.5萬株大麻，規模相當龐大。

  • 最初因一間房屋多次傳出大麻氣味而接獲舉報，警方循線調查後，再在毗連郡份發現另一處大麻屋，並透過監視與搜查蒐證。

  • 八名中國人中有六人已被裁定罪成，分別判監29至30個月，部分須再受監管三年；他們並非美國公民，服刑後將被遣返中國。

喬州 大麻 華人

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