微軟大啖中國AI商機 字節跳動年貢獻10億元業績

微軟大啖中國AI商機，字節跳動、螞蟻集團、騰訊等大咖，都是旗下OpenAI的AI模型訂閱客戶。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，微軟雖面臨美中AI競爭，仍靠字節跳動等中國企業大量採購OpenAI模型與Azure服務，帶動中國AI業務快速成長。

微軟 大啖中國AI商機，包括字節跳動、螞蟻集團、騰訊等中國雲端服務大廠（CSP）都是微軟旗下OpenAI 的AI模型訂閱客戶，以字節跳動為例，每年至少貢獻10億美元業績。

彭博引述知情人士報導，儘管美中在人工智慧（AI）領域競爭激烈，但微軟透過銷售AI模型給中國企業，業務規模可觀。

知情人士透露，近幾年來，字節跳動一直是微軟最大的AI客戶，主要使用OpenAI模型，預估字節跳動每年在微軟AI和雲端服務上的支出預計超過10億美元。

字節跳動旗下TikTok 是微軟Azure OpenAI服務的核心大客戶，每月採購OpenAI的GPT-4等主流大模型服務，主要用於內容生成、業務輔助等場景。

熟悉相關事業的人士說，螞蟻集團、美團和騰訊等其他中國科技公司，也是透過微軟Azure雲端服務使用AI模型的大戶。彭博指出，微軟認為在中國維持營運，有助掌握當地創新進展並服務跨國企業客戶。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）先前在美國國會作證時說，2024年中國事業只占整體營收約1.5％。彭博查閱的一份會議逐字稿顯示，2025年7月，時任微軟商務長艾爾索夫（Judson Althoff）在內部業務會議上，大力宣揚公司AI事業在中國快速成長，Azure的AI營收在中國的成長高於其他地區。截至2025年6月止的會計年度，營收規模翻了兩倍多，前一年更飆升400%。

微軟當前除自家Azure雲端外，也擁有OpenAI的ChatGPT模型，目前ChatGPT每月活躍用戶高達10億人，是全球最大AI模型供應商。