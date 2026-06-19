微軟大啖中國AI商機 字節跳動年貢獻10億元業績
彭博指出，微軟雖面臨美中AI競爭，仍靠字節跳動等中國企業大量採購OpenAI模型與Azure服務，帶動中國AI業務快速成長。
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彭博指出，微軟雖面臨美中AI競爭，仍靠字節跳動等中國企業大量採購OpenAI模型與Azure服務，帶動中國AI業務快速成長。
微軟大啖中國AI商機，包括字節跳動、螞蟻集團、騰訊等中國雲端服務大廠（CSP）都是微軟旗下OpenAI的AI模型訂閱客戶，以字節跳動為例，每年至少貢獻10億美元業績。
彭博引述知情人士報導，儘管美中在人工智慧（AI）領域競爭激烈，但微軟透過銷售AI模型給中國企業，業務規模可觀。
知情人士透露，近幾年來，字節跳動一直是微軟最大的AI客戶，主要使用OpenAI模型，預估字節跳動每年在微軟AI和雲端服務上的支出預計超過10億美元。
字節跳動旗下TikTok是微軟Azure OpenAI服務的核心大客戶，每月採購OpenAI的GPT-4等主流大模型服務，主要用於內容生成、業務輔助等場景。
熟悉相關事業的人士說，螞蟻集團、美團和騰訊等其他中國科技公司，也是透過微軟Azure雲端服務使用AI模型的大戶。彭博指出，微軟認為在中國維持營運，有助掌握當地創新進展並服務跨國企業客戶。
微軟總裁史密斯（Brad Smith）先前在美國國會作證時說，2024年中國事業只占整體營收約1.5％。彭博查閱的一份會議逐字稿顯示，2025年7月，時任微軟商務長艾爾索夫（Judson Althoff）在內部業務會議上，大力宣揚公司AI事業在中國快速成長，Azure的AI營收在中國的成長高於其他地區。截至2025年6月止的會計年度，營收規模翻了兩倍多，前一年更飆升400%。
微軟當前除自家Azure雲端外，也擁有OpenAI的ChatGPT模型，目前ChatGPT每月活躍用戶高達10億人，是全球最大AI模型供應商。
知情人士稱，字節跳動是最大客戶，螞蟻集團、美團與騰訊等中國科技公司，也透過微軟Azure雲端服務使用OpenAI模型，採購規模相當可觀。 報導指出，字節跳動近年一直是微軟最大AI客戶，主要使用OpenAI模型，預估每年在微軟AI與雲端服務上的支出超過10億美元。 彭博引述微軟觀點指出，在中國維持營運有助掌握當地創新進展，也能服務跨國企業客戶；同時中國AI業務成長速度明顯高於其他地區。
精華 FAQ
知情人士稱，字節跳動是最大客戶，螞蟻集團、美團與騰訊等中國科技公司，也透過微軟Azure雲端服務使用OpenAI模型，採購規模相當可觀。
報導指出，字節跳動近年一直是微軟最大AI客戶，主要使用OpenAI模型，預估每年在微軟AI與雲端服務上的支出超過10億美元。
彭博引述微軟觀點指出，在中國維持營運有助掌握當地創新進展，也能服務跨國企業客戶；同時中國AI業務成長速度明顯高於其他地區。
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