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庫克爆：蘋果產品要漲價 晶片市場波動如「百年洪水」

編譯周辰陽／綜合報導
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蘋果執行長庫克表示，蘋果計畫調漲產品售價。(歐新社)
蘋果執行長庫克表示，蘋果計畫調漲產品售價。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

庫克透露蘋果將因記憶體與儲存晶片價格飆升而調漲售價，並指出AI伺服器搶走產能使供給吃緊，蘋果也將尋求更多供應來源。

蘋果公司執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以因應記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

庫克表示，他在電子供應鏈領域工作超過40年，從未見過像過去半年這樣劇烈的原物料價格波動，形容這是「百年一遇的大洪水」。

根據17日刊出的報導，庫克說：「很遺憾，漲價已無法避免。我們正盡最大努力吸收供應商轉嫁給我們的龐大成本，也一直試圖保護消費者免受價格上漲影響，但目前情況已難以為繼。」

庫克拒絕透露漲價時間表與幅度，也不願說明哪些產品將受到影響。不過，蘋果下一場重大產品發表會預計於9月舉行，屆時可能推出iPhone 18系列產品，包括一款全新摺疊式iPhone。報導指出，Mac與iPad等產品可能更早漲價。蘋果上個月已在兩場產品發表會之間調高Mac Mini起售價格。

庫克表示，記憶體與儲存晶片價格都是蘋果面臨的問題，他特別點名DRAM市場，指出愈來愈多產能被分配給人工智慧(AI)伺服器所需的高頻寬記憶體(HBM)。他說：「在消費端對裝置需求仍然強勁之際，市場供給卻變少，而記憶體廠商又將龐大的漲價壓力轉嫁給客戶。我們確實需要記憶體價格與供應恢復到適合消費性產品的合理水準，這才是關鍵。」

中國也擁有記憶體與儲存晶片領域的國家級企業，但基於國家安全規定，美國企業若要與這些公司合作，可能需要取得政府許可。被問及是否應放寬相關限制時，庫克說：「我認為所有選項都應該納入討論範圍。我認為應該檢視所有供應來源。」

庫克表示，蘋果已準備動用現金儲備協助增加記憶體供應。他說：「我們願意運用公司的財務資源，協助解決供應問題。顯然，市場需要更多產能。」

庫克也說，蘋果不會自建記憶體或儲存晶片工廠。他說：「我們不可能什麼都做。我們知道自己最擅長什麼。」

精華 FAQ

  • 庫克表示，記憶體與儲存晶片成本大幅上升，蘋果已難以完全吸收供應商轉嫁的壓力，因此計畫調漲售價，以反映不斷攀升的零組件成本。

  • 他說自己在電子供應鏈工作超過40年，從未見過過去半年這麼劇烈的原物料價格變化，並形容這種情況像是「百年一遇的大洪水」。

  • 庫克說蘋果願意運用現金儲備協助增加供應，也會檢視所有供應來源；但公司不會自建記憶體或儲存晶片工廠，仍專注核心能力。

庫克 iPhone

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