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「我們需在美生產」 川普：蘋果、英特爾將合作生產晶片

編譯簡國帆／綜合報導
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川普總統18日發文，稱蘋果已同意和英特爾在美設計與生產其晶片。(路透)
川普總統18日發文，稱蘋果已同意和英特爾在美設計與生產其晶片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示蘋果、輝達、馬斯克相關團隊將與英特爾合作在美生產晶片，並再度指責台灣偷走美國半導體產業。

川普總統18日在社群平台發文，表示蘋果公司已同意和英特爾在美國設計與生產晶片；他也再度批評台灣和其他國家竊取美國的晶片工廠。

川普發文表示，他贏得第二任期時，美國很顯然需要半導體產業回流美國，「我們設計了一切，但我們需要在這裡生產，就是現在！所以我決定幫助英特爾，因為我們需要在美國設計並打造我們的晶片」。

這項消息被視為美國推動半導體供應鏈回流的重要進展。英特爾股價於美股盤中一度大漲 11.59%，延續過去一年驚人的漲勢。

川普說，他的政府首先帶入Nvidia(輝達，另譯英偉達)為英特爾客戶，Nvidia已同意與英特爾共同生產第一級晶片，接著SpaceX執行長馬斯克同意和英特爾的科技團隊，共同設計打造他「舉世最大的晶片工廠TerraFab」，「最後，蘋果已同意和英特爾在美國設計與生產其晶片」。

川普表示，川普政府決定幫助英特爾，換取10%股權，「是太多、還是太少？」川普說，在川普政府提議時，這10%股權價值約1000億元，但九個月後的現在，價值已超過6000億元，政府持股價值增加了超過5000億元。

川普貼文說，「科技圈仰賴美國發明的東西，大家都還記得『Intel Inside(內建英特爾)』，但過去愚蠢的歷任美國總統誤以為我們的經濟是理所當然，讓台灣和其他人偷走我們的半導體工廠，他們忘了用關稅保護我們的產業」。

川普第二任期多次宣稱台灣「偷走」晶片產業與技術，他16日與卡達國王塔米姆在Ｇ7峰會場邊會晤時曾說：「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業。」

精華 FAQ

  • 川普表示，蘋果已同意和英特爾在美國設計並生產晶片，這被他描述為半導體供應鏈回流美國的重要進展，也符合他推動製造業回美的政策方向。

  • 他聲稱政府先讓輝達成為英特爾客戶，並讓馬斯克團隊參與設計TerraFab晶片工廠，藉此強調英特爾正被納入美國晶片復興計畫，擴大合作版圖。

  • 川普再次指控台灣與他國偷走美國晶片產業，並稱前任政府未用關稅保護產業；消息帶動英特爾盤中股價一度大漲11.59%。

英特爾 川普 輝達

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