尼克隊遊行甜茶、班史提勒都來了 球迷爬樹、爬路燈卡位追星

遊行沿線擠滿興奮的球迷，有人爬上卡車、鷹架、地鐵入口等高處，希望從高處一睹球員與總冠軍獎盃。 （記者馬璿／攝影）

紐約尼克隊 時隔53年拿下NBA 總冠軍寶座，掀起全市籃球熱。18日的慶祝奪冠遊行更是數十年來規模最大的一次，逾百萬球迷聚集，只為一睹城市英雄的風采。當日的遊行不僅眾星雲集，亦有眾多花絮內容值得一再回味。

徹夜未歸只為卡位

為了在本次的遊行中提前占到最佳觀賞位置，不僅眾多粉絲在前一夜便至現場卡位，更有球迷在現場搭設帳篷過夜，只為能獲得近距離欣賞到球員的英姿。紐約市 警局(NYPD)更在早晨8時宣布所有觀賞區的位置已全滿，且出場民眾不得再進入，可見球迷的熱情。此外，現場更有不少粉絲為卡位，不僅爬上路燈竿等處，更攀爬行道樹欣賞遊行。 紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行。(記者馬璿／攝影)

遊行嘉賓眾星雲集

本次遊行隊伍一路從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，與球員同行的除了有紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市議會議長梅寧(Julie Menin)等民選官員和民意代表外，尼克隊的忠實球迷史派克李(Spike Lee)、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、班史提勒(Ben Stiller)、哈吉塔(Mariska Hargitay)、武當幫(Wu-Tang Clan)、克里斯小子(Chris Rock)、RUN-D.M.C.等，尼克隊的退休傳奇球星尤恩(Patrick Ewing)、史普利威爾(Latrel Sprewell)、史塔克斯(John Starks)、安東尼(Carmelo Anthony)等人也在列。

授市鑰儀式亮點滿滿

當日於市政廳舉辦的授予市鑰儀式中，不僅尼克隊本季參賽球員，曾帶領尼克隊於1970年與1973年奪冠的知名控球後衛Walt Frazier也未缺席。而紐約相當有代表性的歌曲「Empire State of Mind」原唱之一的歌手Alicia Keys也在活動演唱該曲目，為本次的慶祝畫下完美句點。 圖為紐約市長曼達尼(右)18日把紐約市的市鑰頒給紐約尼克隊的明星球員布朗森(Jalen Brunson)。(路透)

禁酒令嚴格實施

為了維持遊行現場的安全，大都會運輸署(MTA)的北線鐵路(Metro-North Railroad)與長島鐵路(Long Island Rail Road)從18日上午5時至19日上午5時，對全線列車及月台實施禁酒令。雖然地鐵系統內本就全程禁止飲酒及攜帶已開封酒類容器，但為維持秩序當局提高警覺與檢查規格。

此外，北線鐵路也加開列車，以疏運前往參加遊行的球迷。全天班次密集，並運行至凌晨約2時，接送球迷在遊行及慶祝活動結束後返家。

尼克特製鑰匙

本次在儀式上贈予尼克隊的市鑰，是首把設計上不採用市徽的市鑰，改以蘋果圖案取而代之。曼達尼指出，這把市鑰的設計聚焦於「個人的城市認同」，彰顯紐約市的「多元與活力」。過去歷任市長贈出的市鑰，均為仿照1812年市政廳大門鑰匙所製作的複製品。

此次市鑰由皇后區「Plaques by Azra」店主哈勒凡(Azra Khalfan)製作，並由曾主導曼達尼的競選品牌視覺設計的設計師波薩菲(Aneesh Bothaphy)操刀，字體則出自同樣參與競選設計的弗雷-瓊斯(Tobias Frere-Jones)之手。

看不見的地方仍有許多人在背後努力

伴隨著遊行歡愉，結束後的清潔更顯城市素質。在本次遊行結束後，市清潔局(DSNY)部署了70名主管、650名清潔人員，帶著眾多清潔用具，在事後將彩帶與現場垃圾收拾乾淨，僅彩帶就超過1.25噸。