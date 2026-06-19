尼克隊遊行甜茶、班史提勒都來了 球迷爬樹、爬路燈卡位追星
紐約尼克隊時隔53年拿下NBA總冠軍寶座，掀起全市籃球熱。18日的慶祝奪冠遊行更是數十年來規模最大的一次，逾百萬球迷聚集，只為一睹城市英雄的風采。當日的遊行不僅眾星雲集，亦有眾多花絮內容值得一再回味。
徹夜未歸只為卡位
為了在本次的遊行中提前占到最佳觀賞位置，不僅眾多粉絲在前一夜便至現場卡位，更有球迷在現場搭設帳篷過夜，只為能獲得近距離欣賞到球員的英姿。紐約市警局(NYPD)更在早晨8時宣布所有觀賞區的位置已全滿，且出場民眾不得再進入，可見球迷的熱情。此外，現場更有不少粉絲為卡位，不僅爬上路燈竿等處，更攀爬行道樹欣賞遊行。
遊行嘉賓眾星雲集
本次遊行隊伍一路從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，與球員同行的除了有紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市議會議長梅寧(Julie Menin)等民選官員和民意代表外，尼克隊的忠實球迷史派克李(Spike Lee)、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、班史提勒(Ben Stiller)、哈吉塔(Mariska Hargitay)、武當幫(Wu-Tang Clan)、克里斯小子(Chris Rock)、RUN-D.M.C.等，尼克隊的退休傳奇球星尤恩(Patrick Ewing)、史普利威爾(Latrel Sprewell)、史塔克斯(John Starks)、安東尼(Carmelo Anthony)等人也在列。
授市鑰儀式亮點滿滿
當日於市政廳舉辦的授予市鑰儀式中，不僅尼克隊本季參賽球員，曾帶領尼克隊於1970年與1973年奪冠的知名控球後衛Walt Frazier也未缺席。而紐約相當有代表性的歌曲「Empire State of Mind」原唱之一的歌手Alicia Keys也在活動演唱該曲目，為本次的慶祝畫下完美句點。
禁酒令嚴格實施
為了維持遊行現場的安全，大都會運輸署(MTA)的北線鐵路(Metro-North Railroad)與長島鐵路(Long Island Rail Road)從18日上午5時至19日上午5時，對全線列車及月台實施禁酒令。雖然地鐵系統內本就全程禁止飲酒及攜帶已開封酒類容器，但為維持秩序當局提高警覺與檢查規格。
此外，北線鐵路也加開列車，以疏運前往參加遊行的球迷。全天班次密集，並運行至凌晨約2時，接送球迷在遊行及慶祝活動結束後返家。
尼克特製鑰匙
本次在儀式上贈予尼克隊的市鑰，是首把設計上不採用市徽的市鑰，改以蘋果圖案取而代之。曼達尼指出，這把市鑰的設計聚焦於「個人的城市認同」，彰顯紐約市的「多元與活力」。過去歷任市長贈出的市鑰，均為仿照1812年市政廳大門鑰匙所製作的複製品。
此次市鑰由皇后區「Plaques by Azra」店主哈勒凡(Azra Khalfan)製作，並由曾主導曼達尼的競選品牌視覺設計的設計師波薩菲(Aneesh Bothaphy)操刀，字體則出自同樣參與競選設計的弗雷-瓊斯(Tobias Frere-Jones)之手。
看不見的地方仍有許多人在背後努力
伴隨著遊行歡愉，結束後的清潔更顯城市素質。在本次遊行結束後，市清潔局(DSNY)部署了70名主管、650名清潔人員，帶著眾多清潔用具，在事後將彩帶與現場垃圾收拾乾淨，僅彩帶就超過1.25噸。
因為尼克隊時隔53年再度拿下NBA總冠軍，對紐約而言意義重大，加上遊行規模空前、名人雲集，讓許多球迷徹夜守候只為親眼目睹盛況。 除了州長霍楚、市長曼達尼與多位市政官員外，還有史派克李、甜茶提摩西夏勒梅、班史提勒、哈吉塔、武當幫、Chris Rock等人到場。 MTA對鐵路全線與月台實施禁酒令，並加開班次疏運球迷；市清潔局則動員70名主管與650名清潔人員，清走超過1.25噸彩帶與垃圾。
精華 FAQ
因為尼克隊時隔53年再度拿下NBA總冠軍，對紐約而言意義重大，加上遊行規模空前、名人雲集，讓許多球迷徹夜守候只為親眼目睹盛況。
除了州長霍楚、市長曼達尼與多位市政官員外，還有史派克李、甜茶提摩西夏勒梅、班史提勒、哈吉塔、武當幫、Chris Rock等人到場。
MTA對鐵路全線與月台實施禁酒令，並加開班次疏運球迷；市清潔局則動員70名主管與650名清潔人員，清走超過1.25噸彩帶與垃圾。
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