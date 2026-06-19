尼克奪冠遊行200萬人嗨翻紐約 百老匯大道染上藍橙色

尼克隊獲得暌違53年的NBA總冠軍，紐約歡慶，18日沿著百老匯大道舉行「英雄峽谷」彩帶大遊行，百萬人歡迎英雄車隊。（美聯社）

尼克 隊時隔53年再奪NBA總冠軍，紐約市18日以隊史首場紙帶遊行慶祝這一歷史時刻，遊行自曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)附近出發，沿百老匯 大道穿越「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)北上至市政廳，沿線擠滿身穿藍橙球衣的球迷。

市警(NYPD)估計，約200萬人聚集在遊行路線及周邊街道。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)隨後在市政廳典禮上，向尼克隊頒發「紐約市鑰」(Key to the City)，表彰球隊把等待半世紀的冠軍帶回紐約。

本場遊行是尼克隊80年隊史首場紙帶遊行。雖然球隊曾於1970年及1973年奪冠，但當時僅獲市政廳接待，並未有穿越英雄峽谷的傳統遊行。18日清晨已有球迷在沿線守候，部分人天未亮便到場卡位，警方早上6時開放觀眾區後，百老匯兩側迅速被藍橙色人潮填滿。亦有民眾爬上卡車、鷹架、地鐵入口及樹上，希望從高處一睹球員與總冠軍獎盃。

遊行期間，總冠軍賽最有價值球員(MVP)布朗森(Jalen Brunson)手舉歐布萊恩總冠軍獎盃(Larry O'Brien Championship Trophy)向球迷致意，阿努諾比(OG Anunoby)、唐斯(Karl-Anthony Towns)等主力球員也乘花車及巴士亮相，部分球員手持「Thank You Fans!」標語，感謝紐約球迷長年支持。曾與饒舌歌手Jay-Z合唱紐約代表歌曲「Empire State of Mind」的歌手凱斯(Alicia Keys)，也出席市政廳慶祝活動並登台獻唱。 布朗森（Jalen Brunson，中）獲選今年NBA總冠軍賽最有價值球員(FMVP)，手捧獎盃，是大遊行中的焦點。 （記者馬璿／攝影）

曼達尼在市政廳典禮上表示，紐約球迷「等待了53年」，從里德(Willis Reed)、弗雷澤(Walt "Clyde" Frazier)、尤英(Patrick Ewing)，到林書豪「林來瘋」(Linsanity)與安東尼(Carmelo Anthony)的年代，一代又一代球迷始終盼望這一天到來。他說，這座城市往往因悲劇或逆境被迫團結，但這一次，紐約是因「純粹、毫無保留的喜悅」而聚在一起。

曼達尼並以尼克在總冠軍賽第四戰一度落後20餘分、外部勝率僅剩0.4%的逆轉為例，形容球隊與紐約精神相通。他說，尼克「不只是為紐約而贏，而是像紐約一樣贏」；紐約人正是在背水一戰、外界認為不可能的時候，仍然找到方法前進。「這是我們的城市，這是我們的球隊。53年來我們看著、等著，現在我們贏了。」

典禮上，曼達尼向尼克老闆杜蘭(James Dolan)、球員及教練團頒發市鑰。杜蘭感謝球迷等待53年，並表示球隊會持續努力帶來更好的籃球。尼克總裁羅斯(Leon Rose)則感謝杜蘭、球員、教練與球迷，稱球隊在各地比賽時都感受到主場般的支持。總教練布朗(Mike Brown)表示，這座冠軍屬於紐約市，球隊整季展現犧牲、團結與彼此信任，才成就2026年NBA總冠軍。 尼克隊史首場奪冠紙帶遊行後，市長曼達尼市政廳頒贈市鑰。(市長辦公室提供)

布朗森登台致詞，感謝多蘭及球團管理層「相信一個其他人不看好的孩子」，也感謝隊友、教練團、醫療團隊、球迷與家人。他說，「我們真的做到了。」並表示自己一直相信，球隊終會找到方法完成目標。面對外界曾有的質疑，他說，當證明那些人錯了後，其實不需要再多說什麼。

市府亦邀請多名代表紐約籃球文化與球迷群體的人士參加典禮，包括負責修理市公園籃框的公園局工人、上周尼克慶祝期間阻止破壞行為的32歲熱心市民Balladoli Mieses、紐約市立大學(CUNY)輪椅籃球隊成員與教練和一名自1973年尼克上次奪冠時便受聘至今的市府科技創新辦公室員工等。市府表示，這些嘉賓象徵這座城市各個社群共同等待53年的心情。

由於尼克奪冠後部分街頭慶祝曾出現混亂，市警當日部署逾1萬名警員，為紐約市史上針對預定活動最大規模警力配置。部署包括重武器小組、爆炸物偵測犬、捷運、交通、高速公路及航空單位等；沿線民眾須從指定入口進入並接受安檢，不得攜帶揹包等物品。

當晚，市政廳、市府曼哈頓市政大樓及布碌崙(布魯克林)區公所等市政建築亮起尼克代表色藍橙燈光；遊行沿線部分垃圾桶也換上球隊配色。各處街頭小販則販售T恤、帽子等紀念商品，許多商家與品牌也換上藍橙色元素。