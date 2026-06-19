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川普與NBA冠軍破冰 尼克隊受邀訪白宮 杜蘭：川普是我朋友

記者陳熙文／華盛頓報導
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尼克隊老闆杜蘭證實，該隊奪冠後將前往白宮訪問，圖為川普總統(左)應杜蘭(中)邀請...
尼克隊老闆杜蘭證實，該隊奪冠後將前往白宮訪問，圖為川普總統(左)應杜蘭(中)邀請，在尼克隊總冠軍賽第三場觀戰。(美聯社)

紐約尼克隊日前戰勝馬刺隊，贏得NBA總冠軍，尼克隊的球隊老闆杜蘭（James Dolan）17日表示，尼克隊將接受邀請訪問白宮。

尼克隊日前在聖安東尼奧出戰NBA總決賽第五戰，最終以94：90分贏下比賽，並以4：1系列賽戰績奪得總冠軍，成為自1973年以來首次奪得NBA總冠軍。

根據今日美國報（USA Today）報導指出，杜蘭17日稱尼克隊將接受美國總統川普的邀請訪問白宮，不過他表示，具體細節還沒有確定。杜蘭表示，他曾邀請川普觀看總冠軍賽，指川普是他的朋友，兩人已經相識30年；杜蘭表示，他能夠帶領尼克隊訪問白宮，他感到非常驕傲。

重大體育賽事奪冠隊伍受邀前往白宮與總統會面是慣例，但川普任期內NBA冠軍卻一再拒絕前往白宮。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名政府官員證實尼克將訪問白宮慶祝奪冠，將成為川普執政期間首支訪問白宮的NBA總冠軍隊伍。

NBC報導，在川普第一任期，舊金山勇士隊2017年奪冠後，明星球員柯瑞（Stephen Curry）表明沒有興趣去白宮，川普一氣之下撤回邀請；2018年勇士蟬聯冠軍，2019年多倫多暴龍隊均未拜訪白宮，2020年洛杉磯湖人隊因疫情未去白宮。川普第二任期，去年冠軍奧克拉荷馬雷霆隊稱，因排不出時間，所以未拜訪白宮。

目前不清楚尼克是否會全體出席白宮儀式，不過該隊後衛阿瓦拉多（Jose Alvarado）已表達參加意願。他告訴娛樂新聞網站TMZ：「如果有機會，我會跟著隊友一起去。」

去年職業美式足球聯盟NFL費城老鷹奪得超級盃（Super Bowl）冠軍後，全隊拜訪白宮時，四分衛赫茲（Jalen Hurts）等數名球員未出席白宮儀式。

精華 FAQ

  • 尼克隊在奪得NBA總冠軍後，已表示將接受美國總統川普的邀請前往白宮會面慶祝。不過球隊方面也說，具體出席時間與儀式細節目前仍未完全確定。

  • 杜蘭表示，他與川普相識已長達30年，兩人是朋友，因此能帶領尼克隊前往白宮讓他感到非常驕傲。他還說，曾邀請川普觀看總冠軍賽。

  • 因為川普任期內，多支NBA冠軍隊都曾拒絕或未能前往白宮，包含勇士、暴龍與湖人等。尼克若成行，將成為川普執政期間首支造訪白宮的NBA冠軍隊伍。

NBA 尼克 川普

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