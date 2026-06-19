球迷花500元現金搶餐廳位子 尼克隊季後賽為紐約帶財3.8億

紐約市尼克隊（Knicks）6月13日在時隔53年後再奪NBA總冠軍。(路透)

尼克隊 時隔53年再度奪下NBA 總冠軍，不但紐約球迷歡欣鼓舞，也帶動整體商業活動，數據顯示，尼克隊進入季後賽 以來，帶來約3億8000萬元的經濟效益。

商業雜誌Inc.報導，尼克隊18日在曼哈頓下城街區舉行彩帶遊行，沿途擠滿身穿藍橙球衣的球迷，官方周邊商品供不應求，小販趁機兜售盜版的總決賽帽子和T恤，就連遊行從屋頂飄落藍橙相間的彩帶，也為商家帶來不少利潤。

自季後賽開打以來，紐約酒吧、餐館幾乎家家客滿，紐約市餐飲連鎖品牌Stout NYC Hospitality Group總裁威蘭(Martin Whelan)坦言：「我從事餐飲業30多年從未見過如此景象。」

距離麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden，MSG)僅半個街區的高級酒吧「賓夕法尼亞6號」(Pennsylvania 6)活動暨銷售總監法利(Caroline Farley)證實尼克隊比賽日當天營業額飆升50%：「大家聚在門口搶位，有人甚至願意付500元現金只為訂到一張桌子。」另一家位於MSG附近的酒吧Mustang Harry's也坦言，尼克隊比賽日業績暴增60%。

根據紐約市經濟發展公司(NYCEDC)估計，尼克隊在紐約主場比賽為當地帶來約3億8000萬元經濟效益，包括季後賽前三輪2億200萬元以及總決賽兩場主場比賽1億8000萬元，若把門票、特許經營、商品銷售、遊客交通住宿以及「球場運營與員工額外支出帶來的間接衍生影響」加總後，實際經濟效益絕對遠超過上述估算。

NYCEDC發言人指出：「每場比賽，無論主場還是客場，都會吸引大量人群湧入酒吧、餐廳、便利店，但受限於數據，我們無法量化這種更廣泛的經濟影響。」

一家餐廳支付系統執行長透露尼克隊每場比賽，為當地餐廳帶來平均1000元額外收益，增幅超過7%，就連小費也增加約4%；尼克隊經濟效應還擴散到紐約外圍，新澤西州連鎖店Bagel Bazaar老闆兼執行長薩拉斯(Paul Salas)就說：「門店銷量增長最顯著的，就是靠近紐約的分店。」