麻州偵破140萬元福利詐欺案 15被告非法移民占7成

助理司法部長麥克唐納宣布，在麻州偵破涉及15人的140萬元福利詐騙案。(美聯社)

聯邦司法部與國土安全調查局(HSI)在全國聯合打擊福利詐欺行動裡，在麻州 破獲一起涉款140萬元福利詐騙案，逮捕15名嫌疑人及提出檢控，其中11人是無證移民。

福斯新聞(Fox News)報導，涉案人是透過虛假陳述以及盜竊身分等手段，非法領取由納稅人資助的福利，當中涉及俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)、麻州健保(MassHealth)、社會安全殘障福利金(Social Security disability benefits)、住房援助及失業救濟金等項目。

助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald) 18 日在波士頓 舉行記者會講述有關案情時指出，案件令人震驚之處在於涉案者中多達11人是無證移民，他們盜用他人身分詐騙及逃避偵查。

他強調這些犯罪行為造成的損失，不止於公共福利的資金，一些美國人亦成為受害人，因為他們的身分被詐騙分子盜用後，自己無法獲得原屬他們的應有福利，等於錢被騙走。

據報導，其中一名被告是來自麻州弗雷明漢市(Framingham)的羅德里格斯(Heriberto Rodriguez) ，光是他一人就詐欺超過54.6萬元，詐騙項目包括健保、社安殘障金、住房補助和糧食券。

麻州聯邦檢察官佛利( Leah Foley)也在記者會上說，本次逮捕行動只是聯邦政府在麻州打擊詐欺行動的最新階段，這起詐欺案正好證明了川普政府指控無證移民「肆無忌憚、猖獗的詐欺行為」。

她又說，今年1月以來，聯邦檢察官已對65個涉嫌詐欺聯邦福利的人提起檢控，涉款超過5600萬元，加上先前公布的其他案件，詐欺造成的損失超過6300萬元。

佛利強調，這個世界上沒有任何一個地方，允許非法居留的人得到免費食物、住房、醫療及每月的免費支票：然而在麻州，這些無證移民卻可以肆無忌憚竊取各種福利，並且無需承擔任何責任。

麥克唐納表示，這起詐欺案是司法部聯同 HSI 及多個機構的監察長辦公室一起偵破，隨著調查愈深入，發現的詐欺案就愈多。