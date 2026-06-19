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密謀川普生日恐攻 主嫌是墨裔無證客

記者顏伶如／綜合報導
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密謀攻擊川普總統80大壽終極格鬥冠軍賽的主嫌阿爾瓦雷斯，是逾期居留的墨西哥非法移...
密謀攻擊川普總統80大壽終極格鬥冠軍賽的主嫌阿爾瓦雷斯，是逾期居留的墨西哥非法移民。(道格拉斯郡監獄照片)

福斯新聞網18日報導，根據國土安全部提交法院紀錄，密謀攻擊川普總統80大壽終極格鬥冠軍賽(UFC)的主嫌阿爾瓦雷斯(Abraham Alvarez)，是逾期居留的墨西哥非法移民。阿爾瓦雷斯幼年時期來到美國，B2觀光簽證2001年到期但未離境，2014年獲得歐巴馬政府俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals)保護而未遭驅逐。

原訂要在14日白宮格鬥賽發動的密謀行動，打算使用爆炸物的無人機發動第一波攻擊，迫使現場觀眾緊急撤離，以便讓狙擊手小組能在混亂之中朝人群開槍，第二波攻擊則是強行衝入白宮大門。

根據司法部新聞稿，31歲的阿爾瓦雷斯負責行動策畫、組織、指揮。

報導指出，阿爾瓦雷斯14日當天在內布拉斯加州小鎮威斯登(Western)的一間老教堂遭聯邦調查局(FBI)逮捕之後，移民和海關執法局(ICE)立即提出拘捕令(detainer)。他原本打算將該地點作為其涉嫌領導團體的「安全區」，紀錄顯示，阿爾瓦雷斯擁有這座教堂建築。

國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)對福斯數位新聞(Fox News Digital)發表聲明說：「這名來自墨西哥的非法外籍人士根本不應獲准入境我國。」

畢斯說：「他是白宮格鬥賽恐怖攻擊主謀，將在面臨法律制裁之後遭到迅速驅逐出境。」

報導指出，阿爾瓦雷斯在討論攻擊行動的社群媒體聊天組群裡，使用暱稱為「牧羊人」(Shepherd)。一名同夥詢問有關無人機攜帶爆裂物的手段，阿爾瓦雷斯回覆：「愈多愈好，殺傷力愈大愈好。」

共謀謀殺罪名最高將面臨終身監禁及25萬元罰款。在白宮範圍內策畫暴力行動則另加最高5年有期徒刑。

另外四人因涉嫌參與這項陰謀而遭到逮捕並被起訴，分別是19 歲男子普羅波爾(Tycen C. Proper)；24 歲男子羅亞(Bryan Omar Roa)；32 歲男子湯瑪斯(Michael Alan Thomas)；32 歲男子艾斯克里奇(Daniel K. Eskridge)。

精華 FAQ

  • 主嫌是31歲的阿爾瓦雷斯，司法部指他負責整體行動的策畫、組織與指揮，並在社群聊天中討論如何使用爆裂物無人機發動攻擊。

  • 報導稱他是幼年來美的墨西哥籍無證移民，B2觀光簽證2001年到期後未離境，2014年又獲DACA保護，因此一直未被驅逐。

  • 阿爾瓦雷斯在內布拉斯加州一間老教堂被FBI逮捕，ICE隨即提出拘留令；另有普羅波爾、羅亞、湯瑪斯與艾斯克里奇四人同案被起訴。

川普 墨西哥 國土安全部

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