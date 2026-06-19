我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

華男基地偷拍軍機 法官駁檢方加刑請求

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國公民梁天睿未經授權拍攝內布拉斯加州奧弗特空軍基地(圖)的軍用飛機，聯邦法官1...
中國公民梁天睿未經授權拍攝內布拉斯加州奧弗特空軍基地(圖)的軍用飛機，聯邦法官18日判處梁天睿服刑期滿。(美聯社)

中國公民梁天睿(Tianrui Liang，音譯)未經授權拍攝內布拉斯加州奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base)的軍用飛機，4月在紐約甘迺迪國際機場準備離美前被捕。聯邦法官18日駁回檢方要求加重刑罰的請求，在量刑聽證會上判處梁天睿服刑期滿，附加一年的獄後監督(supervised release)。

梁天睿現年21歲，在英國格拉斯哥大學攻讀航空工程。為他辯護的聯邦公共辯護律師托馬斯(Jeffrey Thomas)在法官宣判前表示，他的當事人只是個從公共道路上拍攝可見飛機和設施的「飛機迷」，結果越過了法律界限；「這位年輕人並非敵對政府的代表，他是中國公民，沒有任何證據表明他是該國代理人。」

梁天睿在法庭上發言時，哽咽地為自己的行為道歉。他說：「我非常羞愧，非常非常抱歉；我非常尊重航空從業人員，我不想傷害任何人。」

法庭新聞社(Courthouse News Service)報導，聯邦法官納爾遜(Michael D. Nelson)18日做出宣判前承認，有關梁天睿的旅程以及他向調查人員供述的一些內容仍然存在疑問，「看起來非常奇怪，但政府過去這段時間，無疑已全力查明其中真相」；儘管梁天睿的行為有其嚴重性，但他已承認犯有輕罪。美國緩刑辦公室也建議判處梁天睿服刑期滿。

納爾遜宣判時指出，國會已將此罪行定性為輕罪，並未將其升級為重罪；這次定罪可能會影響梁天睿的學業以及他未來入境美國資格，「對被告已具威懾作用；本案判處服刑期滿是合適的。」

調查顯示，梁天睿3月28日持有效旅遊B1/B2簽證，自加拿大溫哥華經陸路入境華盛頓州。梁天睿在內州奧弗特空軍基地非法拍攝空軍飛機，基地保全人員發現他攜帶一台配備長焦鏡頭相機；在確認梁天睿持有中國護照後，警方聯繫聯邦調查局(FBI)。

梁天睿在奧馬哈(Omaha)遭FBI人員盤問後，駕車前往紐約，然後在機場被捕。他在5月承認違反禁止拍攝或繪製國防設施的聯邦法律；該罪行屬於A級輕罪。

精華 FAQ

  • 他在內布拉斯加州奧弗特空軍基地未經授權拍攝軍用飛機，之後又在準備離美前於紐約甘迺迪機場被捕。當局認為其行為已違反聯邦禁拍國防設施法律。

  • 法官指出，國會已將相關行為定為輕罪，並未升高為重罪；梁天睿也已認罪。加上緩刑辦公室建議服刑期滿，法院認為現有刑度已具威懾效果。

  • 聯邦法官判處他服刑期滿，並附加一年獄後監督。法官並表示，這次定罪可能影響他的學業與未來入境美國資格，但已足以達到警示作用。

內布拉斯加州

上一則

門外不是訪客 佛州女子出門前察覺異狀 竟有鱷魚埋伏

延伸閱讀

中國乘客大鬧國際航班致改降 FBI刑事調查結果出了

中國乘客大鬧國際航班致改降 FBI刑事調查結果出了
涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪

涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪
公園焚燒十字架 芝城華裔大學生遭控仇恨重罪

公園焚燒十字架 芝城華裔大學生遭控仇恨重罪
美記者認當中國代理人 寫報告給習近平看…面臨10年監禁

美記者認當中國代理人 寫報告給習近平看…面臨10年監禁

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
美國紐約時報廣場，人們通過大屏幕觀看SpaceX首次公開募股股票上市交易慶祝活動。（新華社）

眼睜睜看SpaceX火箭炸成火球…他死抱持股15年 換200億美元大豐收

2026-06-13 12:05

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內