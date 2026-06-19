華男基地偷拍軍機 法官駁檢方加刑請求
中國公民梁天睿(Tianrui Liang，音譯)未經授權拍攝內布拉斯加州奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base)的軍用飛機，4月在紐約甘迺迪國際機場準備離美前被捕。聯邦法官18日駁回檢方要求加重刑罰的請求，在量刑聽證會上判處梁天睿服刑期滿，附加一年的獄後監督(supervised release)。
梁天睿現年21歲，在英國格拉斯哥大學攻讀航空工程。為他辯護的聯邦公共辯護律師托馬斯(Jeffrey Thomas)在法官宣判前表示，他的當事人只是個從公共道路上拍攝可見飛機和設施的「飛機迷」，結果越過了法律界限；「這位年輕人並非敵對政府的代表，他是中國公民，沒有任何證據表明他是該國代理人。」
梁天睿在法庭上發言時，哽咽地為自己的行為道歉。他說：「我非常羞愧，非常非常抱歉；我非常尊重航空從業人員，我不想傷害任何人。」
法庭新聞社(Courthouse News Service)報導，聯邦法官納爾遜(Michael D. Nelson)18日做出宣判前承認，有關梁天睿的旅程以及他向調查人員供述的一些內容仍然存在疑問，「看起來非常奇怪，但政府過去這段時間，無疑已全力查明其中真相」；儘管梁天睿的行為有其嚴重性，但他已承認犯有輕罪。美國緩刑辦公室也建議判處梁天睿服刑期滿。
納爾遜宣判時指出，國會已將此罪行定性為輕罪，並未將其升級為重罪；這次定罪可能會影響梁天睿的學業以及他未來入境美國資格，「對被告已具威懾作用；本案判處服刑期滿是合適的。」
調查顯示，梁天睿3月28日持有效旅遊B1/B2簽證，自加拿大溫哥華經陸路入境華盛頓州。梁天睿在內州奧弗特空軍基地非法拍攝空軍飛機，基地保全人員發現他攜帶一台配備長焦鏡頭相機；在確認梁天睿持有中國護照後，警方聯繫聯邦調查局(FBI)。
梁天睿在奧馬哈(Omaha)遭FBI人員盤問後，駕車前往紐約，然後在機場被捕。他在5月承認違反禁止拍攝或繪製國防設施的聯邦法律；該罪行屬於A級輕罪。
他在內布拉斯加州奧弗特空軍基地未經授權拍攝軍用飛機，之後又在準備離美前於紐約甘迺迪機場被捕。當局認為其行為已違反聯邦禁拍國防設施法律。 法官指出，國會已將相關行為定為輕罪，並未升高為重罪；梁天睿也已認罪。加上緩刑辦公室建議服刑期滿，法院認為現有刑度已具威懾效果。 聯邦法官判處他服刑期滿，並附加一年獄後監督。法官並表示，這次定罪可能影響他的學業與未來入境美國資格，但已足以達到警示作用。
精華 FAQ
他在內布拉斯加州奧弗特空軍基地未經授權拍攝軍用飛機，之後又在準備離美前於紐約甘迺迪機場被捕。當局認為其行為已違反聯邦禁拍國防設施法律。
法官指出，國會已將相關行為定為輕罪，並未升高為重罪；梁天睿也已認罪。加上緩刑辦公室建議服刑期滿，法院認為現有刑度已具威懾效果。
聯邦法官判處他服刑期滿，並附加一年獄後監督。法官並表示，這次定罪可能影響他的學業與未來入境美國資格，但已足以達到警示作用。
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