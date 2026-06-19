華男基地偷拍軍機 法官駁檢方加刑請求

中國公民梁天睿未經授權拍攝內布拉斯加州奧弗特空軍基地(圖)的軍用飛機，聯邦法官18日判處梁天睿服刑期滿。(美聯社)

中國公民梁天睿(Tianrui Liang，音譯)未經授權拍攝內布拉斯加州 奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base)的軍用飛機，4月在紐約甘迺迪國際機場準備離美前被捕。聯邦法官18日駁回檢方要求加重刑罰的請求，在量刑聽證會上判處梁天睿服刑期滿，附加一年的獄後監督(supervised release)。

梁天睿現年21歲，在英國格拉斯哥大學攻讀航空工程。為他辯護的聯邦公共辯護律師托馬斯(Jeffrey Thomas)在法官宣判前表示，他的當事人只是個從公共道路上拍攝可見飛機和設施的「飛機迷」，結果越過了法律界限；「這位年輕人並非敵對政府的代表，他是中國公民，沒有任何證據表明他是該國代理人。」

梁天睿在法庭上發言時，哽咽地為自己的行為道歉。他說：「我非常羞愧，非常非常抱歉；我非常尊重航空從業人員，我不想傷害任何人。」

法庭新聞社(Courthouse News Service)報導，聯邦法官納爾遜(Michael D. Nelson)18日做出宣判前承認，有關梁天睿的旅程以及他向調查人員供述的一些內容仍然存在疑問，「看起來非常奇怪，但政府過去這段時間，無疑已全力查明其中真相」；儘管梁天睿的行為有其嚴重性，但他已承認犯有輕罪。美國緩刑辦公室也建議判處梁天睿服刑期滿。

納爾遜宣判時指出，國會已將此罪行定性為輕罪，並未將其升級為重罪；這次定罪可能會影響梁天睿的學業以及他未來入境美國資格，「對被告已具威懾作用；本案判處服刑期滿是合適的。」

調查顯示，梁天睿3月28日持有效旅遊B1/B2簽證，自加拿大溫哥華經陸路入境華盛頓州。梁天睿在內州奧弗特空軍基地非法拍攝空軍飛機，基地保全人員發現他攜帶一台配備長焦鏡頭相機；在確認梁天睿持有中國護照後，警方聯繫聯邦調查局(FBI)。

梁天睿在奧馬哈(Omaha)遭FBI人員盤問後，駕車前往紐約，然後在機場被捕。他在5月承認違反禁止拍攝或繪製國防設施的聯邦法律；該罪行屬於A級輕罪。