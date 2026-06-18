回顧任內最大成就 歐巴馬自豪歐記健保通過

歐巴馬總統伉儷認為19日揭幕的歐巴馬總統圖書館，象徵他們從芝加哥南區一路到白宮的共同人生歷程里程碑。(美聯社)

前總統歐巴馬 和前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）在17日播出的「早安美國」（Good Morning America）連袂現身；這是2017年歐巴馬卸任後，夫婦倆首次共同接受電視訪問。他們回顧白宮 八年成就，並認為19日揭幕的歐巴馬總統圖書館，象徵他們從芝加哥南區一路到白宮的共同人生歷程里程碑。

在接受主持人羅伯茨（Robin Roberts）訪問時，歐巴馬說道：「國人們現在有點沮喪；但我再次強調，我相信我們會經歷這些周期，總會有年輕一代湧現，總會有新領導人出現。」歐巴馬表示，成立歐巴馬總統圖書館（Obama Presidential Center ）目的之一，就是為了「鼓勵下一代領袖」。

歐巴馬表示，他卸任後，基本上避免過多介入公共政策辯論，因為他更將自己視為新一代領袖的「教練」，而非「場上球員」。

被問到任內最大成就時，歐巴馬提到2010年通過的「平價醫療法」（Affordable Care Act，俗稱「歐記健保 」）。他說：「儘管面臨政治對手種種阻力，『平價醫療法』迄今已幫助5、6000萬人，而且仍在持續發揮作用；我對我們向全國傳達的訊息非常自豪——我們代表的是每一個人。」

歐巴馬總統圖書館呈現歐巴馬政治崛起之路、他任內的成就，以及「希望」與「改變」這兩個核心訊息如何在他首次競選總統時發揮關鍵作用。

米雪兒·歐巴馬表示，儘管當今黨派對立激烈，那些訊息依然可能實現。她說：「人們必須感到足夠厭倦，必須渴望更多；我希望總統圖書館能提醒人們，我們其實距離把國家帶往我們期望的方向已經非常接近。」

歐巴馬則強調，國人意見分歧時，可以透過投票表達自己的聲音。他說：「這個國家的基本理念是，人人有權說：『不，我不同意。我質疑。不，歐巴馬，我認為你犯了錯。』」「然後我們就此展開討論，最後透過選舉作出決定。若有夠多人認為我當時不清楚自己在做什麼，就輪到下一個人上場。」