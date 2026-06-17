華府倒映池才翻新就變綠 川普要的「國旗藍」消失了

「倒映池」才翻新，池水變成綠色，工作人員正在抽水。(記者陳熙文／攝影)

川普 總統斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的「倒映池」(Reflecting Pool)，以慶祝建國250周年；才剛翻的水池，又見水藻；川普原本表示池水會出現美國國旗的「國旗藍」，但國慶日還有半個月，現在已變成綠色。

倒映池於6月第一周完成塗料工程，並重新注水。川普一度誇口說，倒映池的翻新工程經得起時間的考驗，指池底的塗料是非常的先進材質，屬於工業級的強度，足以支撐100年。

記者16日實地觀察這個花費約1400萬元翻新的倒映池，池水確實呈現綠色，水面上還出現疑似清潔劑的液體；倒映池附近有不少工作人員看起來正在抽水，排除藻類滋生的問題。

華府 最近這幾周天氣晴朗、氣溫飆升，導致藻類在倒映池快速增生，讓池水的顏色又從藍變綠。有媒體近日目擊工作人員向水池倒入雙氧水來殺除藻類。 「倒映池」才翻新，池水變成綠色，工作人員正在抽水。(記者陳熙文／攝影)

林肯紀念堂前的「倒映池」才剛翻新，原本川普表示水池會出現「國旗藍」，現在卻變成綠色。左前方是華盛頓紀念碑。(記者陳熙文／攝影)

根據NPR報導指出，不少民眾對翻新工程無感，認為倒映池與先前的差異不大。有報導也指出，倒映池在重新注水幾天後就出現水藻的蹤跡；內政部發言人馬丁(Katie Martin)發出聲明解釋說，這些是殘餘在管線的水藻，並稱這屬於正常的重啟過程。

針對此次翻修，川普期待抽乾水池，並在池底漆上「國旗藍」，同時處理漏水的問題，再注入清水；根據衛報報導指出，這項工程未經招標，即交付給維州「大西洋工業塗料」(Atlantic Industrial Coating)公司；這間公司曾為川普的高爾夫球俱樂部的游泳池施工。

川普曾得意吹噓他如何把3.5億元估價，砍到190萬元。但根據紐約約時報的報導，翻修實際費用最後還是膨脹到1310萬至1500萬元之間。

教育倡議組織「文化景觀基金會」(Cultural Landscape Foundation)負責人伯恩鮑姆(Charles A. Birnbaum)指出，倒映池底原本使用中性色調，目的是營造更深邃、更富倒映感的視覺效果，如今這種效果已經被破壞了。

倒映池建於1920年代，自1923年對外開放，是華府的著名地標，這座2028呎長、167呎寬的倒映池，馬丁路德金恩博士(Martin Luther King Jr.)於1963年華府大遊行中，在此發表「我有一個夢」(I Have A Dream)的著名演講，也是反越戰大遊行等大事件的重要地點；倒映池於2010年至2012年曾經歷過大翻修，不過仍持續遭遇管線破裂、漏水等問題。