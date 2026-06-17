靠微信下餌 賭城「清純」華女與14男結婚騙錢

Jiaying Chen使用的假內華達州駕照。（LVMPD）

內華達州拉斯維加斯一名33歲的華裔 女子陳佳穎(Jiaying Chen，音譯)涉嫌偽造、持假護照，近幾年與至少14名男子結婚，騙取數萬元到手後即失聯。警方表示，她曾在短短三個月內就與六名男子結婚。結婚對象大都是通過「微信 」社交平台認識。陳女6月被捕，案件持續擴大調查。

警方公布的陳女證件照，笑容甜美、長相清純。Fox5電視台以及Las Vegas Review-Journal報導，拉斯維加斯大都會警局(Metropolitan Police Department)逮捕報告顯示，陳女多年前即以本名及化名「Vicky Liang」在克拉克郡(Clark County)涉及14份結婚證書紀錄。警方指出，她涉嫌使用化名、偽造身分證，並在多份婚姻申請文件中提供不實資訊，做為婚姻詐騙。 Jiaying Chen使用的假護照。(拉斯維加斯大都會警局)

警方表示，克拉克郡婚姻登記局(Marriage Bureau)於2024年向警方通報。同時，多名男子報案，稱在微信認識陳女後遭詐騙。

警方報告指出：「在交往短時間後，陳佳穎便會提出結婚建議。」陳佳穎經常編造不同故事，內容多與中國生病的家人有關，藉此向對方借錢。「一旦收到錢，陳女便會切斷所有聯繫。」

警方調查，婚姻登記資料顯示，陳女自2019年3月11日至2024年5月27日，約五年間共提交14份結婚申請。

多名受害男子向警方表示，他們因相信陳女而損失數萬元。一男子表示，陳女聲稱中國有親屬生病急需醫療費，他借給陳女4萬美元，她從未還款。另一男子表示，兩人剛完成結婚登記，陳女便要求2萬3000美元協助其生病家人。警方指出，該男子匯款約兩周後，陳女便告知：「不想再繼續這段婚姻。」

還有一男子表示，他因類似理由損失2萬美元。受害者表示，他與陳女交往一年後結婚。婚後，陳女提議存錢購屋，他籌集約3萬元交給陳女。另一男子在辦理與陳女的婚姻撤銷(annulment)程序時，陳女又與另一男結婚。

報告中列為受害人的一女子表示，陳女不僅涉婚姻詐騙，也曾涉支票詐欺。受害者表示，陳女涉利用一男子的銀行帳戶開立空頭支票(bad checks)，透過支票兌現計畫(check cashing scheme)騙取資金，導致她損失約4萬元。

受害者人數可能仍在增加，警方也持續追查相關婚姻紀錄及資金流向，以確認是否還有更多受害人。

法院紀錄顯示，2024年8月，檢察官已指控陳女重婚罪(bigamy)及竊盜逾10萬元。陳女未出席聽證會，因此法官簽發逮捕令。

今年6月，警獲線報，陳女將在賭城一餐廳與一男商討結婚。拉斯維加斯大都會警局與國安局(Homeland Security Investigations)聯手埋伏逮人。警表示，逮捕過程中查獲一本疑似偽造的美國護照以及一張假的內華達州駕照。

逮捕後，陳女被控：重婚罪、金額超過2萬5000美元的竊盜罪、偽造文書罪(Forgery)；目前被羈押於克拉克郡拘留中心。