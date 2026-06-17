華郵：白宮宴會廳得花6億 半數由納稅人埋單

白宮公布的模型圖中，宴會廳(右側)比白宫主樓還巨大，工程造價上看6億元，泰半由納稅人埋單。(路透檔案照)

白宮 東廂拆除五個月後，川普總統多次公開宣稱，在原址興建的大型宴會廳工程造價上限為4億元，全數由私人捐款支應，未動用納稅公帑。然而，「華盛頓郵報 」取得的承包商內部文件卻顯示，白宮宴會廳的實際估算成本上看6億元，泰半由納稅人埋單。

今年3月31日，川普在橢圓形辦公室說明白宮宴會廳的工程內容包括防空洞與大型醫療設施，宣稱「這完全不需要納稅人出錢」。

然而，負責統籌工程的克拉克建築公司(Clark Construction)早在3月5日便向白宮提交一份詳細清單，估計總建設成本約6億元；文件顯示，建設成本中的約2億9300萬元由私人出資，特勤局出資1億5500萬元、白宮軍事辦公室出資1億4900萬元、行政官邸出資300萬元。

白宮去年7月31日首度宣布宴會廳計畫時，稱工程造價約2億元，承諾全數由川普及「慷慨的愛國金主」捐款支應。

不過，華郵 取得的記錄顯示，政府和克拉克自去年6月起密切合作，確定白宮宴會廳及其包含醫院的地下設施等工程的建造範圍與成本；克拉克7月11日交給白宮的文件顯示，初估建設成本達2億7000萬元，其中逾1億元須仰賴納稅人資金。

去年10月，就在克拉克開始拆除東廂的同一周，川普稱工程造價增至3億元，並說費用「100%將由我和我的一些朋友支付」，但承包商同月20日提出的文件卻顯示，造價約4億7800萬元，納稅人可能負擔半數金額。

去年12月，川普改口坦言宴會廳的造價可能達4億元，宣稱這項工程是「送給美國的禮物」；時至今年3月，克拉克再提建造成本估算表，顯示成本增至6億元。

報導指出，川普3月稱納稅人不用出錢的時候，聯邦政府早已批准向克拉克支付十多筆款項，公共資金共計數千萬元，特勤局資金甚至被用於支付東廂拆除前的場地準備費。

對於華郵的爆料，白宮發言人英格爾(Davis Ingle)重申，川普總統與慷慨的美國愛國者為宴會廳出資約4億元，「這將成為未來幾代總統安全且合適的場所」；克拉克建商則稱所有項目細節均屬機密，不予置評。