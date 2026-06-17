密謀攻擊白宮格鬥賽 5人落網因媽媽舉報

參與密謀在白宮終極格鬥冠軍賽中發動攻擊計畫，已有五人落網。(路透)

聯邦調查局(FBI )破獲密謀在白宮 終極格鬥冠軍賽(UFC)發動的攻擊計畫，目前已有五人落網，面臨槍枝犯罪、企圖謀殺美國政府官員等罪名。

根據解密法院文件，參與加密通訊軟體Signal以及TikTok 群組討論共有23人，手段包括使用載有炸藥的無人機攻擊活動現場附近建築物，迫使數千觀眾大規模疏散，狙擊手小組則在預先部署位置守株待兔，第二波攻擊目標是強行攻破白宮大門。

FBI在10日首次接獲線報後，19歲男子普羅波爾(Tycen Proper)在辛辛那提被捕。根據聯邦刑事起訴書，普羅波爾的母親對兒子最近買槍且跟網路陌生人聯絡感到擔心，因此通知警方。普羅波爾拿3000元「畢業禮金」購買大量彈藥、槍械、備用彈匣等物品。

調查人員在Signal群組聊天紀錄發現，參與UFC攻擊密謀討論的人員約定12日或13日前往維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)，為襲擊預做準備。

兩名嫌犯羅亞(Bryan Omar Roa)、湯瑪斯(Michael Alan Thomas)在加州落網，艾斯克里奇(Daniel K. Eskridge)與阿爾瓦雷斯(Abraham Hermosillo Alvarez)分別在密蘇里州、內布拉斯加州被捕。湯瑪斯坦承擔任行動策畫與顧問，羅亞供稱原本要到UFC現場抗議卻因車子故障折返。

副總統范斯表示，這些嫌犯的策畫並未接近執行的地步，他們沒到華府。

起訴書指出，參與攻擊密謀的嫌犯持有各種不同觀點，充斥錯綜複雜的反政府情緒、反猶太主義情結、不滿川普政府對艾普斯坦檔案處理方式，相信精英階層拿嬰兒當祭品且食用嬰兒的陰謀論。

普羅波爾供稱，去年3月開始透過名稱為「舊日先驅」(Vanguard of the Old)的TikTok群組聯絡，群組成員認為美國正走在錯誤方向，希望保護美國。

這項慶祝川普總統80生日的活動，川普14日在白宮南草坪主持、耗資逾6000萬元的「UFC自由250」(UFC Freedom 250)格鬥賽事，是美國建國250周年慶祝活動之一，受邀觀眾約4300人。