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全球藥物資訊協會年會 台美日專家聚賓州 台宣布8億藥物韌性計畫

編譯中心／綜合報導
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中華民國食藥署署長姜至剛(右)在賓州DIA會上分享台灣藥品供應對策。(TFDA提...
中華民國食藥署署長姜至剛(右)在賓州DIA會上分享台灣藥品供應對策。(TFDA提供)

全球醫藥界年度盛會藥物資訊協會(Drug Information Association, DIA)2026年年會於16日在賓州會展中心(The Pennsylvania Convention Center)舉行。台灣衛生福利部食品藥物管理署(Taiwan FDA)當日下午主辦關鍵的「台灣論壇(Taiwan Town Hall)」，由食藥署署長姜至剛主持。會中向全球首度發表台灣未來四年斥資約8億美元推動的「國家藥物韌性整備計畫」，宣布正式將藥品供應安全提升至國家戰略高度。

姜至剛在演講中指出，地緣政治與全球供應鏈危機不減，為了扭轉台灣現行必要藥品逾半仰賴輸入的現狀，台北將全面建構藥物供應防線。食藥署副組長吳孟修針對「台灣管制藥品製造策略與未來方向」發表專題演講指出，積極推動關鍵原料藥國產化外，台灣更規劃籌建國家級「藥品智慧物流與儲備中心(PILLS Center)」。

這個中心將發揮大數據優勢，在產銷庫存降至安全水位前自動啟動前瞻預警與精準調度，讓台灣的藥品供應從過去被動的缺藥管理，徹底轉型為積極的韌性治理。

這次論壇有美、日、台三國頂尖專家受邀出席，進行高峰對談，國外講者更針對全球藥品供應鏈脆弱點，提供國際實務經驗與對策。

在借鏡日本部分(強化供應鏈韌性計畫)，明治製菓藥品(Meiji Seika Pharma Co., Ltd.)Mr. Masaya Tamae於會中分享「日本強化供應韌性專案之實務經驗」。他強調，製藥企業必須與政府法規並進，透過分散原料藥來源與在地化生產布局，才能在緊急公共衛生危機中維持關鍵藥物的穩定供應。

在借鏡美國部分(藥品缺口應變準備)，馬里蘭大學醫療體系(University of Maryland Medical System)藥學業務與成果資深總監艾伯特斯(Matthew Eberts)則從大型醫療體系的第一線出發，探討「從短缺到韌性：建立醫療體系中的藥品供應準備」。

他指出，醫院端面對全球缺藥潮時，必須建立全面性的藥物短缺應變機制，並透過數據整合與供應商簽訂保障協議，以確保病患用藥不中斷。

在學術監管部分(強化藥品供應韌性)，南加州大學(USC)監管科學國際中心總監林伯弟博士(Dr. Lawrence Liberti)，從學術與國際法規協調的角度，精闢分析「加強藥品供應韌性的學術觀點」。他高度肯定台灣法規與國際接軌(如加入 ICH、PIC/S)的努力，並指出唯有透過科學監管與跨國法規互認，才能有效築起全球醫藥供應鏈的防禦網。

論壇活動現場反應熱烈，與會專家一致讚譽台灣在大數據治理、智慧化監控系統上的領先實力。

台灣食藥署強調，「國家藥物韌性整備計畫」的核心精神即是「國藥國造、國藥國用、智慧調控、法規調和與國際聯盟」。台灣未來將持續深化與美、日等跨國互惠網絡的實質合作，吸取國際臨床與產業的卓越經驗，不僅全力守護台灣民眾的用藥權益，更要把台灣的科學監管與生醫實力，轉化為全球醫藥供應鏈中不可或缺的防禦力量，與國際盟友共創永續、具高度適應力的醫藥生態圈。

精華 FAQ

  • 台灣食藥署在賓州舉行的DIA年會台灣論壇上，首度對外宣布未來四年投入約八億美元的國家藥物韌性整備計畫，將藥品供應安全提升到國家戰略層級。

  • 計畫核心包括推動關鍵原料藥國產化、建立國家級藥品智慧物流與儲備中心，並以大數據進行預警與調度，讓藥品供應從被動缺藥管理轉為主動韌性治理。

  • 日本專家強調分散原料來源與在地化生產，美國專家建議醫療體系建立短缺應變與保障協議，學術界則肯定台灣接軌ICH與PIC/S，並主張以科學監管強化國際合作。

賓州 供應鏈

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