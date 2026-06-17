川普首季炒股3642筆 創在任總統紀錄 川普集團稱川普本人未參與

川普總統今年第一季透過投資帳戶進行3642筆交易，交易總額介於2.12億至6.95億元之間，創下在任總統前所未見的規模。(美聯社)

川普 總統今年第一季透過投資帳戶買賣股票及其他證券，交易總額介於2.12億至6.95億元之間，創下在任總統前所未見的規模。如此龐大的交易量，以及部分交易發生的時間點，引發操守專家及民主黨 議員批評，質疑川普在任期間仍積極操作個股。

根據CBS新聞整理的川普最新財務揭露文件，數據顯示他名下投資帳戶在2026年1月6日至3月30日期間，共進行2346筆買進及1296筆賣出交易。由於申報制度僅揭露單筆交易的金額區間，因此整體交易總額只能估算落在上述範圍內。

川普5月8日簽署提交的財務揭露文件共列出3642筆交易，涵蓋1026家企業及基金，其中科技巨頭與熱門指數股票型基金(ETF)是最主要的交易標的。微軟、亞馬遜、Meta、Netflix、甲骨文和AMD在這份文件中出現頻率最高，每家公司各有17至22筆交易。

資料顯示，川普帳戶在第一季買進股票總額介於1.26億至3.99億元之間，賣出總額則介於8600萬至2.96億元之間。科技股是最主要的交易標的，其次依序為金融、消費、工業及醫療保健類股。這次揭露的交易量，也是川普自就任總統以來規模最大的一次。

最新披露資料顯示，部分交易發生在川普政府政策調整或川普本人公開評論相關企業之前，引發外界對交易時機的關注。

麻州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)近日在聽證會上提及輝達等交易案例，指控川普「利用職務之便讓自己獲利」，並要求財政部長貝森特展開調查。不過，受訪的專業投資經理表示，由於交易規模過於龐大，很難判斷個別交易是否受到內線資訊影響。

川普集團則強調，無論是川普本人、家族或川普集團，都不參與特定投資標的的選擇、指示或核准程序，相關投資均由「獨立第三方投資經理人」管理。

哥倫比亞大學法學院專研政府倫理議題的教授布里福(Richard Briffault)表示，令人擔憂的是，川普身處可以做出各種影響股價決策的位置，而且並未如多數近代美國總統那樣，將資產交由真正的「保密信託」(blind trust)管理，意味著他很可能仍能掌握自身持股與交易情況。

布里福說：「他一定知道，或者至少有可能知道，自己持有哪些資產，也知道自己的行動與言論會如何影響這些資產。其中一個問題是，外界只能選擇相信他們，因為沒有獨立監督機制。」