專精華語系研究 聖塔芭芭拉加大姜學豪 獲丹．大衛歷史學術獎

聖塔芭芭拉加州大學歷史學家姜學豪，獲得全球規模最大的歷史學術獎項丹．大衛獎。(取自聖塔芭芭拉加大網站)

全球規模最大的歷史學術獎項丹．大衛獎(Dan David Prize)，16日宣布授予9位學者每人30萬元，以表彰其對人類歷史的創新研究。其中一名獲獎者是華語語系(Sinophone)研究及酷兒歷史先驅、聖塔芭芭拉加州大學 歷史學家姜學豪(Howard Chiang)。

姜學豪獲獎後表示，「在我的學術生涯中，無數次被告知我的研究『歷史性』不足；這份榮譽肯定了我致力推動歷史研究成為一項深具創造性、想像力和倫理意義的事業，以期創造更光明公正的未來。」

姜學豪生於台灣，在加拿大 長大，2012年獲普林斯頓大學博士學位。身為東亞現代思想與文化史學家，姜學豪特別擅長對科學、醫學、種族、性別和性取向進行批判性研究；他的華語語系研究重新審視台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地區及美國亞裔，認為「華人」這個概念無法涵蓋這些地區文化所表達的複雜性和多樣性。

姜學豪的第一本書《太監之後：現代中國科學、醫療與「性」的轉變》(After Eunuchs: Science, Medicine, and the Transformation of Sex in Modern China，2018)分析中國變性史；第二本書《華語語系太平洋地區的跨托邦》(Transtopia in the Sinophone Pacific，2021)提出以地緣政治為核心的跨性別史研究新範式。二書均由哥倫比亞大學出版社出版。

丹．大衛獎總部設在特拉維夫大學(Tel Aviv University)，每年頒獎給處於學術生涯早期和中期的學者，表彰他們「對人類歷史的創新研究」。今年9位獲獎者最近已於義大利領獎，他們的研究主題包括巴爾幹半島的暴力和歷史記憶、中世紀社會如何感知和建構時間、影響秘魯中部現代基礎設施的古代印加道路網絡、甚至還有外太空事件對人類歷史的影響等。

丹．大衛獎理事會成員、已故創始人丹·大衛之子阿里爾·大衛(Ariel David)指出：「他們挑戰我們，以全新視角看待過去和現在。」