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加州基地起飛 空軍B-52轟炸機墜毀 8人恐全遇難

編譯盧炯燊／綜合報導
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從空中拍到的畫面顯示，地面出現一大片燒焦的區域，現場幾乎看不出飛機殘骸，只可看到...
從空中拍到的畫面顯示，地面出現一大片燒焦的區域，現場幾乎看不出飛機殘骸，只可看到巨大的黑色濃煙直衝天際。(美聯社)

美空軍一架B-52戰略轟炸機15 日在加州南部莫哈維沙漠(Mojave Desert)地區墜毀，機上八名機員據信均已遇難。

綜合美聯社、華爾街日報等報導，愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base) 在臉書公布，一架B-52戰略轟炸機進行例行測試任務，在基地起飛後不久，15 日上午11時20分左右在洛杉磯以北約100哩的莫哈維沙漠地區墜毀。

出事的B-52有八名機組人員，基地發言人表示墜機後，「緊急救援人員隨即趕赴現場，相關情況仍在持續處理」，「初步跡象顯示，墜機事件難有生還者」。墜機原因不明。

根據X網站上發布的照片，墜機地點上空升起一股濃煙。有媒體派出記者乘直升機採訪，從空中拍到的畫面顯示，地面出現一大片被燒焦的區域，現場幾乎看不出飛機殘骸，只可看到「巨大的黑色濃煙」直衝天際。在燒焦區域旁則見多輛緊急救援車輛。

航空安全專家古澤提(Jeff Guzzetti)表示，這架 B-52 轟炸機在起飛後不久便迅速墜毀，既未爬升至較高高度，也未飛太遠，這使他懷疑事故可能是由某種飛行控制系統故障所導致。

古澤提表示，「我認為這肯定是飛機操控能力出了問題。至於這是否與引擎故障、飛行控制系統故障，或某種新的測試設備失靈有關，我目前還無法確定。」他曾任職於美國聯邦航空管理局(FAA)和美國國家運輸安全委員會(NTSB)，負責調查航空事故。

B-52「同溫層堡壘號」(Stratofortress) 由波音公司製造，1952年服役至今，冷戰以來一直是美國空軍的主力機型，可搭載核武器以及多種精確制導武器。它最初設計用於遠程核打擊，但在接連長達數十年的伊拉克及阿富汗軍事行動，乃至最近攻擊伊朗，B-52 一直是用作非核武打擊的有力轟炸機。

華爾街日報指出，美國空軍計畫用更節能的現代發動機，取代B-52轟炸機目前使用、來自1960年代設計的發動機。新發動機以及其他升級，包括新型雷達，預計將使該飛機服役長達100年，目前每架造價約8400萬元。

愛德華空軍基地是美國空軍最機密研究的所在地，設有空軍測試中心、空軍試飛員學校以及太空總署(NASA)飛行研究中心。第412測試聯隊負責基地的管理，也負責對所有空軍飛機、武器系統、軟體和零件的研發測試，包括採購前測試以及整個服役周期內的測試。

美軍王牌飛行員耶格爾(Chuck Yeager)1947年突破音障的飛行，以及1981年太空梭的首次降落，均是在愛德華空軍基地實現。

精華 FAQ

  • 事故發生於美軍愛德華空軍基地附近，時間是15日上午約11時20分。該架B-52執行例行測試任務，起飛後不久便墜毀在洛杉磯以北約100哩的莫哈維沙漠地區。

  • 這架B-52上共有八名機組人員。基地發言人表示，救援人員已迅速趕往現場，但初步跡象顯示墜機事件「難有生還者」，外界推測八人可能全數遇難。

  • 墜機原因尚未確認，但航空安全專家古澤提認為，飛機在起飛後迅速墜毀，可能涉及飛行控制系統、引擎故障，或某種新測試設備失靈，仍需後續調查釐清。

加州 洛杉磯 墜機

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