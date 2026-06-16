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紐約台WABC資深新聞主播瑞特 患阿茲海默退休

編譯周芳苑／綜合報導
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WABC資深主播瑞特日前在節目中宣布，因確診阿茲海默症而決定退休。(美聯社)
WABC資深主播瑞特日前在節目中宣布，因確診阿茲海默症而決定退休。(美聯社)

在ABC電視紐約台WABC主持晚間六點檔新聞節目長達25年的資深主播瑞特(Bill Ritter) 日前在節目中宣布，因確診早期阿茲海默症而決定退休，15日公開分享患病經歷的細節。

瑞特2001年起擔任WABC紐約台晚間六點新聞節目主播，15日在「早安美國」(Good Morning America)直播節目中透露，他約兩年前開始出現阿茲海默症症狀，他當時負責主持下午5點、6點和晚間11點的新聞節目。

76歲的瑞特說，他意識到自己開始忘記人、名字和地點，妻子也注意到了；他曾因此減少工作量，希望減壓、增加睡眠來緩解症狀，但情況未見好轉，因此接受檢查。

阿茲海默症是最常見的失智症類型，症狀是喪失記憶力以及解決問題和思考的能力。根據疾病防治中心(CDC)資料，這種疾病始於輕微的記憶力減退，目前尚無治癒方法。

瑞特在節目中說，他被診斷出早期阿茲海默症，醫生目前的治療方法暫時有效控制病情。

瑞特說，得知患病時，因為是家族病史而感到恐懼，瑞特的已故父親曾患有路易氏體失智症(Lewy body dementia)。瑞特一確診就馬上想到父親，隨即感到害怕，思緒接著轉向妻子和孩子，不知道會為對他們帶來什麼影響。

瑞特說，阿茲海默症會吞噬整個家庭，家人才是這場困境中真正堅強的人。

瑞特12日在晚間11時節目中公開病情以來，感受到各方濃濃善意與支持。他說，之所以選擇直播公布病情，是要對觀眾坦誠相待，並希望提高大家對阿茲海默症的認識。

CDC數據顯示，在美國，阿茲海默症是導致成人死亡的第七大死因，數百萬民眾飽受困擾。

阿茲海默症罹患風險隨年齡而增加，多發生在60歲以上。

瑞特說，公布病情後收到大量訊息，人們紛紛求助，他才意識到這也是契機；今後他會繼續在WABC電視台工作，將轉任致力促進人與人之間連結的新職務。

精華 FAQ

  • 他表示因確診早期阿茲海默症，記憶與辨識能力逐漸受影響，雖曾減少工作量與增加休息，症狀仍未改善，因此決定退休。

  • 瑞特是在「早安美國」直播節目中公開說明病情，並回顧自己約兩年前開始出現忘記人名、地點等症狀，藉此提高社會對阿茲海默症的認識。

  • 雖然他不再主持晚間新聞，但仍會留在WABC電視台，改任一個致力促進人與人連結的新職務，持續以不同方式服務觀眾。

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