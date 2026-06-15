我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州愛德華空軍基地一架B-52轟炸機15日墜毀後，基地內大片焦黑區域冒出濃煙。(...
加州愛德華空軍基地一架B-52轟炸機15日墜毀後，基地內大片焦黑區域冒出濃煙。(美聯社)

美國官員表示，美國空軍一架B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機15日從加州克恩郡（Kern County）的愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久墜毀，機上8名機組員據信全數罹難。

▲ 影片來源：X平台＠EricLDaugh（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

福斯新聞報導，愛德華空軍基地發布聲明表示：「這架載有8人的空軍B-52同溫層堡壘轟炸機於太平洋夏令時間15日上午11時20分起飛後不久墜毀。初步跡象顯示，事故並無生還可能。緊急勤務人員已抵達現場，相關部門正在清點所有人員。」

基地表示，飛機起飛後不久墜毀，緊急勤務人員隨即展開應變作業。事故發生後，機場已關閉，所有原定進場的飛機均改降其他地點。現場照片顯示，殘骸附近升起大量濃煙。空拍畫面顯示，墜機地點出現大片焦黑痕跡，現場幾乎已看不出飛機殘骸。搭乘採訪直升機的記者表示，事故發生後可見「巨大的黑色濃煙」直衝天際，焦黑區域周邊停放多輛緊急救援車輛。

加州愛德華空軍基地與空軍五角大廈總部均表示，相關資訊以先前發布的事故聲明為準，拒絕提供進一步細節。

福斯新聞指出，B-52轟炸機標準編制通常為5人，包括2名飛行員、1名雷達導航員、1名導航員及1名電子作戰官。愛德華空軍基地則是美國空軍最重要的飛行測試中心，駐紮於此的B-52主要用於研發及現代化測試，而非一般作戰任務。

B-52具備核武投射能力，自1950年代開始服役至今，至今仍是美國戰略轟炸機部隊的重要組成部分。目前美國空軍仍有76架B-52服役。隨著空軍推動大規模現代化升級計畫，這支機隊預計還將持續服役數十年。上一架因事故全損的B-52發生於2016年，當時一架B-52在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛時失事，全機報銷。

精華 FAQ

  • 事故發生於美國加州克恩郡的愛德華空軍基地附近，時間為15日上午11時20分左右。該機起飛後不久即墜毀，隨即引發緊急應變作業。

  • 這架B-52當時載有8名機組員。愛德華空軍基地表示，初步跡象顯示事故並無生還可能，外界普遍推測機上8人恐已全數罹難。

  • 愛德華空軍基地是美國空軍重要飛行測試中心，駐紮的B-52主要用於研發與現代化測試，不是一般作戰任務。B-52本身具核武投射能力。

加州

上一則

愛德華空軍基地B-52轟炸機起飛後墜毀

下一則

今夏電費將比去年同期漲10.5% 全美1/6家庭拖欠帳單

延伸閱讀

愛德華空軍基地B-52轟炸機起飛後墜毀

愛德華空軍基地B-52轟炸機起飛後墜毀
密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難

密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難
印度空軍AN-32運輸機降落時墜毀起火 現場畫面曝光

印度空軍AN-32運輸機降落時墜毀起火 現場畫面曝光
印度一架軍用運輸機墜毀 5空軍人員罹難

印度一架軍用運輸機墜毀 5空軍人員罹難

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

2026-06-10 13:07
美國人對退休後最擔憂的恐懼，包括健康惡化需要長期照護。(美聯社)

比死亡還可怕 67%美國人更擔心退休「錢不夠花」

2026-06-10 01:08

超人氣

更多 >
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字