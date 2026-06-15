史匹柏外星生命「揭密日」 稱霸北美周末票房

導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，很可能重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。(美聯社)

79歲的導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)多年來首部爆米花電影「揭密日」(Disclosure Day)，首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，應該會重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。

「爆米花電影」通常是指 娛樂性高、聲光效果佳、劇情輕鬆好消化，但無需深入思考的商業爽片。

美聯社報導，環球影業(Universal Pictures)發行的「揭密日」是現代商業大片始祖史匹柏10年來首部暑假檔。上映時的電影市場與當年「大白鯊」(Jaws)或「侏羅紀公園」(Jurassic Park)上映時截然不同，最強勁的競爭對手是獨立恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession) ，由比史匹柏年輕50多歲的YouTuber巴克(Curry Barker)執導。環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)表示，「這部電影引起所有人的共鳴，NBA總決賽也沒有影響票房。」

過去幾周Z世代(Gen Z)推動電影市場，現在換上略為年長的觀眾，「揭密日」約41%的觀眾年齡在45歲以上。

奧爾說，「原創電影可以在中高年齡觀眾取得如此佳績，代表在整個夏季檔期票房會很不錯。」

「揭密日」讓史匹柏再次涉足外星生命題材。艾蜜莉布朗特(Emily Blunt)、喬許歐康納(Josh O'Connor)與科爾曼杜明戈(Colman Domingo)主演，講述他們追查政府關於不明飛行物目擊事件證據的故事。製作成本為1.15億元。

「揭密日」影評表現良好，爛番茄新鮮度80%，但觀眾反應並不熱烈，最終獲得CinemaScore「B」級評分。

「開局穩健，」雷翠客(Rentrak)市場趨勢主管德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「讓我們看看它在接下來的幾周表現如何。如果它能像「極限返航」(Project Hail Mary)、「麥可傑克森」(Michael)與「愛你致死不渝」一樣保持票房，那麼它前景光明。持久的票房表現是今年夏季電影市場的關鍵所在。」

導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，很可能重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。圖為主女角艾蜜莉布朗特。(美聯社)