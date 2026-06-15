我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

史匹柏外星生命「揭密日」 稱霸北美周末票房

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元...
導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，很可能重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。(美聯社)

79歲的導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)多年來首部爆米花電影「揭密日」(Disclosure Day)，首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，應該會重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。

「爆米花電影」通常是指 娛樂性高、聲光效果佳、劇情輕鬆好消化，但無需深入思考的商業爽片。

美聯社報導，環球影業(Universal Pictures)發行的「揭密日」是現代商業大片始祖史匹柏10年來首部暑假檔。上映時的電影市場與當年「大白鯊」(Jaws)或「侏羅紀公園」(Jurassic Park)上映時截然不同，最強勁的競爭對手是獨立恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession) ，由比史匹柏年輕50多歲的YouTuber巴克(Curry Barker)執導。環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)表示，「這部電影引起所有人的共鳴，NBA總決賽也沒有影響票房。」

過去幾周Z世代(Gen Z)推動電影市場，現在換上略為年長的觀眾，「揭密日」約41%的觀眾年齡在45歲以上。

奧爾說，「原創電影可以在中高年齡觀眾取得如此佳績，代表在整個夏季檔期票房會很不錯。」

「揭密日」讓史匹柏再次涉足外星生命題材。艾蜜莉布朗特(Emily Blunt)、喬許歐康納(Josh O'Connor)與科爾曼杜明戈(Colman Domingo)主演，講述他們追查政府關於不明飛行物目擊事件證據的故事。製作成本為1.15億元。

「揭密日」影評表現良好，爛番茄新鮮度80%，但觀眾反應並不熱烈，最終獲得CinemaScore「B」級評分。

「開局穩健，」雷翠客(Rentrak)市場趨勢主管德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「讓我們看看它在接下來的幾周表現如何。如果它能像「極限返航」(Project Hail Mary)、「麥可傑克森」(Michael)與「愛你致死不渝」一樣保持票房，那麼它前景光明。持久的票房表現是今年夏季電影市場的關鍵所在。」

導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元...
導演史蒂芬史匹柏再次推出外星生命題材作品，科幻電影「揭密日」首映大賣4400萬元，全球票房9290萬元，很可能重寫他原創電影最佳首映周末賣座紀錄。圖為主女角艾蜜莉布朗特。(美聯社)

精華 FAQ

  • 《揭密日》首映北美票房達4400萬元，全球累計9290萬元，成績亮眼，並有機會改寫史匹柏原創電影的最佳首映周末紀錄。

  • 影片延續史匹柏的外星生命題材，內容講述角色追查政府對不明飛行物目擊事件的證據，由艾蜜莉布朗特、喬許歐康納與科爾曼杜明戈主演。

  • 觀眾約41%年齡在45歲以上，顯示中高年齡層支撐票房；爛番茄新鮮度80%，但CinemaScore僅B級，後續續航力仍是關鍵。

上一則

31歲女移民寒冬下遭ICE獨留街頭凍死 驗屍判斷為「凶殺」 家屬喊告

下一則

新科富豪錢怎麼花？蓋茲前妻建議：捐出一半財產

延伸閱讀

「驚聲尖笑」擊敗「太空超人」 周末票房稱冠

「驚聲尖笑」擊敗「太空超人」 周末票房稱冠
灣區YouTuber執導電影 後室、愛你致死不渝奪北美票房冠亞軍

灣區YouTuber執導電影 後室、愛你致死不渝奪北美票房冠亞軍
「後室」票房飆 20歲天才網紅掀解謎熱潮 5大爆點一次看

「後室」票房飆 20歲天才網紅掀解謎熱潮 5大爆點一次看
梧桐妹海灘曬比基尼引話題 賈靜雯：你們真的很保守耶

梧桐妹海灘曬比基尼引話題 賈靜雯：你們真的很保守耶

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

2026-06-08 09:41

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂