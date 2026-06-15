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超級聖嬰現象成形 創近30年新紀錄

記者胡玉立／綜合報導
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國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減...
國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減少，但太平洋的颱風活動將會增強。圖為氣象衛星照片顯示夏威夷附近的兩個暴風。(美聯社)

國家海洋暨大氣總署(NOAA)11日正式確認強大的聖嬰現象(El Nino)已成形；今年秋末冬初，聖嬰現象有63%機率增至極強程度，「可能是1950年有紀錄以來最強聖嬰事件之一」。

這次聖嬰現象正式成形前，已被許多氣象專家冠上「超級」、「哥吉拉」(Godzilla)等綽號。氣象學家預測，這次聖嬰現象強度甚至有可能超過1997年開始的創紀錄聖嬰現象。當年的聖嬰現象曾引發熱浪、洪水、乾旱、龍捲風和野火等災害，造成數十億元損失。

多位氣候科學家預測，由於這次聖嬰現象具延遲效應，2027年有可能會是有紀錄以來最炎熱的一年。

克拉克大學氣候科學家弗雷澤(Abby Frazier)表示，聖嬰現象帶來的溫暖深層海水會將大量熱量帶到海面，影響全球許多地區的極端天氣事件；太平洋地區「情況尤其可能迅速惡化」。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)將聖嬰現象描述為「緊急氣候警告」，指「聖嬰現象將加劇全球暖化趨勢」。

氣候科學家表示，聖嬰現象通常在夏季形成，在深秋或初冬達到高峰，並在來年春季逐漸消退。但哥倫比亞大學氣候科學家、聖嬰現象專家埃桑(Muhammad Azhar Ehsan)團隊根據最近幾周的強烈早期跡象推判，這次聖嬰現象高峰期將提前一到兩個月到來。普林斯頓大學氣候科學家韋基(Gabriel Vecchi)則指出，如此大型聖嬰現象往往持續時間更長。

美聯社報導，聖嬰現象的影響因地區而異，因此造就贏家與輸家。

聖嬰現象通常會減弱大西洋颶風季的活動，但增強太平洋颱風活動。弗雷澤表示，美國東海岸和墨西哥灣沿岸地區可能免受颶風侵襲，但夏威夷等島嶼面臨更大危險。

NOAA氣候預報中心營運主管高喬克(Jon Gottschalck)表示，在美國，聖嬰現象會導致南部地區出現更強烈風暴和降雨；總體來看，美國農產業往往因此獲益。

但史丹佛大學氣候經濟學家伯克(Marshall Burke)指出，「有明確證據顯示，當氣溫高於正常水平時，美國經濟成長速度會放緩。」

精華 FAQ

  • NOAA已正式確認強大的聖嬰現象成形，並預估今年秋末冬初有63%機率升至極強程度。專家認為其強度可能接近1950年以來最頂級紀錄。

  • 因為氣象學家預期它的強度可能非常罕見，甚至有機會超過1997年那次創紀錄事件。當年聖嬰曾引發熱浪、洪水、乾旱、龍捲風與野火，損失巨大。

  • 聖嬰會把太平洋深層暖水帶到海面，推升全球熱量並擾動極端天氣。美國南部可能風暴降雨增加，農業受益，但經濟可能受高溫拖累，颶風季型態也會改變。

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