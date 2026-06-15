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夏至還沒到 全美2億人陷高溫高濕煎熬

編譯盧炯燊／綜合報導
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「夏至」還沒到，全美多處已進入一輪炎熱天氣，部分地區更出現破紀錄的高溫。圖為新澤...
「夏至」還沒到，全美多處已進入一輪炎熱天氣，部分地區更出現破紀錄的高溫。圖為新澤西州霍伯肯的民眾在哈德遜河邊公園享受日光浴。(美聯社)

6月21日「夏至」通常被認為是夏天正式開始，距離還將近一周，全美已進入數月來範圍最廣的一輪炎熱天氣，部分地區更出現破紀錄的高溫。極端高溫、強烈雷暴及突發洪水等危險因素疊加起來，超過2億人受影響。

綜合各家報導，國家氣象局(NWS)與多家氣象機構已發出警告，一股帶有大量濕熱空氣的熱浪正席捲中部、東北部及西海岸部分地區。從紐約到加州，從墨西哥灣沿岸到美加邊境，超過2億人面臨高溫及高濕的雙重「煎熬」。

這波熱浪重災區集中在德州、堪薩斯、奧克拉荷馬及內布拉斯加等中部地區，南、北卡羅萊納州、佛州及密西西比州部分地區也難倖免，預計氣溫可能高達108華氏度(約42攝氏度)，較正常水平高出約5到10華氏度(約2.3到5.5攝氏度)。

東西岸也受影響發燒︰大紐約地區及東部沿岸，氣溫飆破92華氏度(約32攝氏度)，體感溫度直逼100華氏度(約38攝氏度) 。

西岸地區周末的最高氣溫，較比正常水平高出10到25華氏度(約5到13攝氏度)。加州、俄勒岡、華州將介於80至100華氏度(約27至38攝氏度)以上；加州部分地區、俄勒岡州波特蘭以及華州西雅圖已發布高溫預警。

氣象機構AccuWeather資深氣象專家安德森(Brett Anderson) 警告，未來數日內多個地區有可能連續打破單日最高氣溫紀錄。

他又說，這波熱浪最危險之處不僅氣溫升高，而是空氣濕度異常偏高，導致人體的體感溫度遠高於實際氣溫。

就在熱浪席捲的同時，另一極端天氣亦告出現。內布拉斯加、愛達荷、密蘇里的部分地區已發布強烈雷暴預警；堪薩斯、奧克拉荷馬東北部、阿肯色州西北部地區13日晚上出現強烈雷暴天氣。這些地區除已發布山洪暴發預警外，還警告可能出現龍捲風及大冰雹。

氣象部門預測星期日(14日)，陣雨及雷暴將襲擊東部沿岸地區，包括紐約市、費城、巴爾的摩及華盛頓特區，多達5400萬人面臨風險。

炎熱高溫，連毛小孩也受不了。(美聯社)
炎熱高溫，連毛小孩也受不了。(美聯社)

精華 FAQ

  • 熱浪橫掃中部、東北部與西海岸部分地區，從德州到紐約、從墨西哥灣沿岸到美加邊境都受波及，受影響人口超過兩億，範圍可說是近月來最廣。

  • 最危險之處在於高溫伴隨異常高濕，讓體感溫度遠高於實際氣溫。部分地區預估可達108華氏度，濕熱環境會大幅增加中暑與身體不適風險。

  • 內布拉斯加、愛達荷、密蘇里與中南部多地已發出強烈雷暴預警，並警告山洪、龍捲風與大冰雹風險；東部沿岸也將迎來陣雨和雷暴，約5400萬人面臨威脅。

德州 熱浪 墨西哥灣

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