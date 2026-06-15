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科技富豪一夜暴增 慈善機構可望迎意外之財

編譯王曉伯／綜合報導　
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華爾街日報的報導指出，SpaceX的初次公開發行(IPO)大獲成功，加上接踵而來的Anthropic和OpenAI等人工智慧巨擘IPO浪潮 ，不但會在一夜之間造就一批新的百萬和億萬富豪，突如其來的財富也將為美國的慈善機構帶來一筆意外之財。

非營利組織寄望於這群新貴慷慨解囊，這些新興富豪可能不僅是想藉由捐獻來減少稅負，同時也對慈善事業與捐贈有著堅定信念。

持有OpenAI 26%股權的基金會預計其股權價值將達到約1800億元，是蓋茲基金會(Gates Foundation)捐贈規模的兩倍多。該基金會已承諾在未來一年內至少捐贈10億元，用於疾病治療和生命科學等領域。

Anthropic的七名創辦人年初已承諾會捐出至少80%的財富，這可能使他們成為世界上最慷慨的慈善家之一。該公司2月估值為3800億元，目前該公司估值已飆升至9650億元。

Anthropic共同創辦人與執行長阿莫代伊(Dario Amodei)1月時曾撰文表示，Anthropic的員工「已承諾捐贈價值數十億元的公司股票，而公司也承諾對這些捐贈提供配捐。」多年來，Anthropic一直承諾將員工捐贈的股權進行四倍配捐。目前，該公司承諾一比一的配捐，配捐金額最高可達員工配股總額的四分之一。

報導指出，SpaceX、OpenAI和Anthropic的員工已經開始討論他們能夠捐贈多少，以及捐贈給哪些領域。與此同時，慈善機構也積極展開募款，希望從中受益。

捐贈者建議基金Daffy的聯合創辦人兼執行長納什(Adam Nash)表示，「這不只是數十億元，而是可能高達數百億元」的資金將在IPO浪潮下湧入慈善領域。OpenAI和Anthropic的員工都是利用Daffy來進行慈善捐贈。

事實上，舊金山的捐贈者已經比全國平均水準更加慷慨。據統計，他們2024年透過富達慈善基金(Fidelity Charitable)的捐贈者建議基金向慈善機構捐贈的平均金額為1萬6830元，是全國平均水準的三倍多，其中40%流向當地慈善機構。

精華 FAQ

  • 因為SpaceX及AI巨頭上市將造就大量新百萬與億萬富豪，許多人可能透過捐股或現金捐贈降低稅負，同時實踐慈善理念，形成可觀的公益資金流入。

  • 持有OpenAI 26%股權的基金會，估值可能達約1800億元，規模超過蓋茲基金會捐贈兩倍以上，且已承諾未來一年至少捐出10億元支持疾病治療與生命科學。

  • Anthropic七名創辦人已承諾捐出至少八成財富，可能成為頂級慈善家；公司也長期配捐員工捐股，過去曾達四倍，如今則提供一比一配捐，上限為員工配股總額四分之一。

SpaceX 華爾街 OpenAI

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