我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

新科富豪錢怎麼花？蓋茲前妻建議：捐出一半財產

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅琳達·法蘭西斯·蓋茲是全球最富有的人之一。(路透)
梅琳達·法蘭西斯·蓋茲是全球最富有的人之一。(路透)

SpaceX剛剛創下史上規模最大IPO，緊接著OpenAI和Anthropic兩大AI新創也即將進軍公開市場募資。隨著這三場超級IPO的引爆，全球預料將迎來新一代的「新科」百萬元富豪、甚至是億萬富豪。

很多人應該已經想好要如何揮霍這筆財富，買豪宅、豪車、遊艇、私人飛機，瘋狂吃喝玩樂，還有更多被限制想像的窮人想不到的花樣。

身為全球最富有的人之一，梅琳達·法蘭西斯·蓋茲(Melinda French Gates)提供了一些誠懇的建議。

財星雜誌(Fortune)問及對這群新晉IPO百萬與億萬富豪有何建議時，梅琳達表示：「現在就承諾，至少捐出你一半的財產。」「不論這筆財富最後是多少，不論規模是大是小。只要你今天有能力參與、投資這幾場IPO，相信我，你絕對有能力捐出其中的半數。」

多年來，她主要透過與前夫比爾·蓋茲(Bill Gates)共同創辦的「蓋茲基金會」做公益，致力於解決全球公共衛生等重大議題。如今梅琳達則成立了自己的機構「Pivotal Ventures」，轉而將重心挹注於女性健康、女性參政權、長照等多元領域。

根據彭博資訊的最新估計，梅琳達目前個人淨值約190億元，在全球億萬富豪排行榜中名列第137位。

梅琳達指出：「任何在美國成為億萬富豪的人，都受益於在這個國家成長的環境」，不論是土生土長還是作為移民來到這裡。良好的基礎建設、普及的教育資源，以及多數時候健全的醫療體系，種種優勢才能讓身處這個國家的人們有可能打造出如此成功的企業。

梅琳達·法蘭西斯·蓋茲建議新科富豪捐出一半的財產。(路透)
梅琳達·法蘭西斯·蓋茲建議新科富豪捐出一半的財產。(路透)

精華 FAQ

  • 她建議這些新晉百萬與億萬富豪，現在就承諾至少捐出一半財產。她認為，只要有能力投資IPO，就也有能力拿出半數做公益。

  • 報導指出，SpaceX剛創下史上規模最大IPO，OpenAI與Anthropic也即將進軍公開市場募資，三場超級IPO將可能催生大量新科富豪。

  • 她認為在美國致富的人都受惠於良好的基礎建設、教育與醫療體系，因此應將部分財富回饋社會，支持公共利益與公益事業。

SpaceX OpenAI

上一則

史匹柏外星生命「揭密日」 稱霸北美周末票房

下一則

科技富豪一夜暴增 慈善機構可望迎意外之財

延伸閱讀

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？
37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元

37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元
搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢

搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢
SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富

SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

2026-06-08 09:41

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂