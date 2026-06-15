新科富豪錢怎麼花？蓋茲前妻建議：捐出一半財產

梅琳達·法蘭西斯·蓋茲是全球最富有的人之一。(路透)

SpaceX 剛剛創下史上規模最大IPO，緊接著OpenAI 和Anthropic兩大AI新創也即將進軍公開市場募資。隨著這三場超級IPO的引爆，全球預料將迎來新一代的「新科」百萬元富豪、甚至是億萬富豪。

很多人應該已經想好要如何揮霍這筆財富，買豪宅、豪車、遊艇、私人飛機，瘋狂吃喝玩樂，還有更多被限制想像的窮人想不到的花樣。

身為全球最富有的人之一，梅琳達·法蘭西斯·蓋茲(Melinda French Gates)提供了一些誠懇的建議。

財星雜誌(Fortune)問及對這群新晉IPO百萬與億萬富豪有何建議時，梅琳達表示：「現在就承諾，至少捐出你一半的財產。」「不論這筆財富最後是多少，不論規模是大是小。只要你今天有能力參與、投資這幾場IPO，相信我，你絕對有能力捐出其中的半數。」

多年來，她主要透過與前夫比爾·蓋茲(Bill Gates)共同創辦的「蓋茲基金會」做公益，致力於解決全球公共衛生等重大議題。如今梅琳達則成立了自己的機構「Pivotal Ventures」，轉而將重心挹注於女性健康、女性參政權、長照等多元領域。

根據彭博資訊的最新估計，梅琳達目前個人淨值約190億元，在全球億萬富豪排行榜中名列第137位。

梅琳達指出：「任何在美國成為億萬富豪的人，都受益於在這個國家成長的環境」，不論是土生土長還是作為移民來到這裡。良好的基礎建設、普及的教育資源，以及多數時候健全的醫療體系，種種優勢才能讓身處這個國家的人們有可能打造出如此成功的企業。

梅琳達·法蘭西斯·蓋茲建議新科富豪捐出一半的財產。(路透)