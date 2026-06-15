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下輩子見…7月4日美國國慶將埋下「時間膠囊」保存250年

編譯彭馨儀／綜合報導
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今年7月4日250周年國慶時，將埋入一個時間膠囊，要250年後，美國慶祝500周...
今年7月4日250周年國慶時，將埋入一個時間膠囊，要250年後，美國慶祝500周年國慶時再打開。(美聯社)

「2276年7月4日之前請勿開啟！」為慶祝獨立250周年，費城計畫於今年國慶日埋下一顆高規格時間膠囊。這顆膠囊預計保存兩個半世紀、定於獨立500周年紀念日當天開啟。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News) 報導，「美國250」(America250)紀念活動主席里奧斯(Rosie Rios)表示，這是一場由草根社團推動的全民活動。目前在白宮遊客中心(White House Visitor Center)開放民眾書寫對未來的寄語，再從中挑選樂觀又充滿希望的留言放進時間膠囊。

要讓膠囊在地下15呎完好保存250年，面臨巨大科技挑戰。國家標準技術研究所(NIST)主管貝里拉(Mike Berilla)指出，「過去膠囊失敗的主因都是滲水。」研發團隊最終選擇最能防水的不鏽鋼圓筒設計，光是外殼就重達1噸。

國會圖書館(Library of Congress)專家將決定哪些物品能夠經受得住時間考驗，嚴格把關內容物，任何會腐爛、分解或釋放化學物質的物品一律退件，例如黏著劑、皮革及蘋果派都無法入選。

最終珍藏品將包涵50州、華府及5個海外領地的代表物，有西維吉尼亞州送來雕刻成州版圖的煤炭；俄亥俄州捐贈萊特兄弟(Orville Wright)「萊特飛行器」(Wright Flyer)的機翼蒙皮布料與聲明文件。膠囊還裝有iPhone 17手機、可口可樂(Coca-Cola)瓶、原住民藝術品、學生論文、2026年玫瑰花車遊行紀念品，以及南北戰爭(Civil War)時期的鷹羽。

另外，立國文獻也將高科技數位化，包括傑佛遜(Thomas Jefferson)起草的「獨立宣言」(Declaration)初稿，編碼合成DNA的數位副本、林肯(Abraham Lincoln)手部模型及國歌Star-Spangled Banner錄音，全部裝在只有縫衣針頂尖大小的記憶體內。

膠囊7月初將在費城獨立廣場(Independence Mall)展出，並於7月4日埋入地下，上方將矗立富蘭克林(Benjamin Franklin)政治漫畫「不聯合，毋寧死」(Join or Die)的蛇形雕塑。

如果這篇報導也能流傳250年，那麼，請接受來自2026年的問候！

精華 FAQ

  • 時間膠囊預計在今年7月4日美國國慶埋入費城地下，並設定於2276年7月4日、也就是獨立500周年紀念日正式開啟。

  • 因為過去許多時間膠囊失敗都與滲水有關，研發團隊因此選用最能防水的不鏽鋼圓筒，外殼重達1噸，盼能在地下15呎保存250年。

  • 內容包括各州、華府與海外領地的代表物，如煤炭、萊特飛行器布料、iPhone 17、可口可樂瓶、原住民藝術品，以及數位化的獨立宣言初稿等。

白宮 費城 西維吉尼亞州

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