白卡新規 讓無法工作病患膽戰心驚

為防止白卡詐欺，聯邦宣布連串新規。(美聯社)

俗稱「白卡 」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid )的工作時數要求新規定預訂明年元旦上路，聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)上周頒布豁免資格規範，讓許多病重的申請者擔心無法取得證明身體狀況無法工作的證明，進而喪失領取白卡福利與保障的資格。

美聯社報導，川普政府去年通過的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)，要求白卡承保的19歲至64歲被保險人，必須每月工作或從事社區服務至少80小時，在學者至少要半工半讀，否則將失去保障資格。

這項工時法規原本豁免醫療虛弱(medically frail)的對象，包括身障人士、罹患嚴重疾病者，以及正在參與戒斷療程者，但CMS上周發布的臨時最終規則收緊「醫療虛弱」的定義，指患者的病情必須「顯著傷害」其工作、志工服務或就學能力，才能取得豁免資格。

北卡羅來納州洛克威爾(Rockwell)居民迪安娜‧布蘭登(DeAnna Brandon)罹患多發性骨髓瘤，正接受化療；48歲的她長期承受極度疲憊與記憶力衰退等副作用，她原本以為自己符合白卡工時的豁免資格，如今卻變得不確定。

她接受美聯社記者訪問時表示，「我沒辦法工作，而我向來是咬牙堅持的那種人，實在百口莫辯。」

依照新規定，病患在2027年及2028年各可自行申報一次豁免資格評估，但2028年續保時必須出具正式證明。

倡議人士指出，問題是，尚不清楚哪種文件足以證明病情嚴重到無法工作，醫生開立的診斷證明可能是必要條件，但部分醫生不願意開立這類證明文件。

哈佛大學(Harvard University)公共衛生與政治學系助理教授亞德里安娜‧麥金泰爾(Adrianna McIntyre)直言：「這代表白卡病患，尤其是病情最嚴重的病患，將處理更多文書工作，且可能讓許多人失去醫療保險。」