梅蘭妮亞宣布新計畫：寄養兒童可享專屬儲蓄帳戶

第一夫人梅蘭妮亞宣布為寄養兒童也設立儲蓄帳戶，造福下一代。(美聯社)

就在「川普 帳戶」(Trump Accounts)7 月4日即將正式生效前夕，美國第一夫人梅蘭妮亞 ·川普(Melania Trump)11日另外宣布新計劃，將與財政部 合作推出「培育未來帳戶」(Fostering the Future Accounts)，各州可為合乎資格的寄養兒童設立川普儲蓄帳戶。

梅蘭妮亞表示，寄養兒童將首次擁有專門的投資和儲蓄管道，而教育和儲蓄帳戶是個人邁向獨立的第一步。

聯邦數據顯示，全美超過40萬名寄養兒童，其中許多人經濟狀況不佳。

青少年發展組織「全國寄養青年倡議」(National Foster Youth Initiative)統計，每年超過2.3萬名青少年離開寄養系統後仍未找到永久家庭。

根據無黨派智庫「平等機會研究基金會」(The Foundation for Research on Equal Opportunity)2024年發布的白皮書，這些年輕人大多獨立生活，可能缺乏經濟資源，每當房租逾期未繳、學費帳單寄達、或者需要幫助參加工作面談時，沒有父母可以求助。

梅蘭妮亞和財政部長貝森特(Scott Bessent)共同出席一項活動時宣布這項新儲蓄計劃，是川普政府去年秋季啟動「培育未來」(Fostering the Future)計畫的最新進展。

貝森特一直力推延稅投資帳戶「川普帳戶」(另稱「530A帳戶」)，源自川普總統的「大又美法案」(big beautiful bill)，專為 18 歲以下兒童設立，並為 2025 年至 2028 年出生的兒童提供財政部1000 元一次性存款。

貝森特說，一開始就將寄養兒童納入計畫，川普帳戶7月4日正式啟動時，全美所有符合條件的兒童都將能參與，包括由州府作為法定監護人的兒童。

根據財政部指導意見，如果合資格的兒童尚無帳戶，則由州、領地或部落政府的兒童福利機構以法定監護人身份為該名兒童開設川普帳戶。

貝森特補充，假如符合資格的兒童因殘疾而領取補充保障收入(Supplemental Security Income ，SSI)或聯邦遺屬撫卹金，州府可將這筆錢直接存入川普帳戶。

白宮消息稱，目前已有23位州長承諾在其州內為寄養兒童設立帳戶。

第一夫人梅蘭妮亞宣布為寄養兒童也設立儲蓄帳戶，造福下一代。(歐新社)

第一夫人梅蘭妮亞宣布為寄養兒童也設立儲蓄帳戶，造福下一代。(美聯社)