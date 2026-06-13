攜川粉妻佛州度蜜月 委內瑞拉移民關3個月負債8萬

一名委內瑞拉移民帶著美國公民的新婚妻子前往邁阿密度蜜月，途中遭到攔檢，而被送進拘留中心。最後雖然獲得交保，卻已負債累累。示意圖。(路透)

34歲委內瑞拉移民 羅哈斯·加洛弗雷(Bryan José Rojas Galofre)去年1月底帶著已是美國公民、而且是川普粉絲的新婚妻子到佛羅里達州度蜜月，並且已預訂好川普國家度假酒店(Trump National Doral hotel)，想看看是否有機會能一睹總統風采，途經安檢站，被查出車內有一把用來發射塑膠彈丸的空氣槍以及金屬大麻研磨機，隨即被警方逮捕，他本人還被移民暨海關執法局(ICE )關了三個多月，最終陷入困境負債8萬元。

這對夫婦被控持有吸毒用具並意圖使用。他們拒不認罪，全案仍在調查中。

羅哈斯2021年9月到美國，和妻子薩拉戈薩(Zaragosa)於2024年9月結婚。薩拉戈薩和二個孩子都是美國公民。

羅哈斯在佛州 被ICE拘留三個多月，還面臨涉嫌參與幫派的指控，他擔心被遣送薩爾瓦多，並失去穩定工作和工作許可。這一家人為了打官司最終失去房子和汽車，負債累累，不得不動用羅哈斯的401(k)退休帳戶。

22歲的薩拉戈薩自稱是川粉 ，但也坦言，川普政策對移民不公平。

羅哈斯2021年抵達美國時主動向邊境巡邏隊(Border Patrol)自首，聲稱正逃離委內瑞拉、在庇護申請處理期間獲釋；此後一直在威斯康辛州煞車盤工廠工作並晉升為生產線主管，展開蜜月旅行之際，也已開始申請調整移民身分。

夫婦倆2025年1月27日開車行經安檢站被盤查，執法人員注意到羅哈斯身上有刺青時便將他從車上拉出，和妻子分開，並盤問他是否為幫派成員、與恐怖主義有關。

國土安全部隨後將羅哈斯轉移到位於邁阿密市中心的聯邦拘留中心，進一步核實他是否與委內瑞拉黑幫有關聯繫。

移民法官亞歷山大(Scott G. Alexander)審查所有證據後，去年4月18日批准羅哈斯保釋，認為他不會對社區構成威脅、也無潛逃風險。羅哈斯以1萬5000元交保，隨後被轉移到布勞沃德過渡中心(Broward Transitional Center)，同年5月6日才被釋放。

律師說，羅哈斯沒有犯罪紀錄，但是在當今政府領導下，紋身、大麻研磨機、BB槍等小細節湊在一起就足以讓事態急劇升級。