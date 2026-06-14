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川普又突襲 擊斃阿拉瓜火車首腦

編譯周辰陽／綜合報導
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川普在「真實社群」上公布的恐怖組織「阿拉瓜火車」首領藏身處所，遭美軍炸毀之畫面。...
川普在「真實社群」上公布的恐怖組織「阿拉瓜火車」首領藏身處所，遭美軍炸毀之畫面。(路透)

川普總統13日在自創社媒「真實社群」上（Truth Social）發文表示，他已指示南方司令部(U.S. Southern Command)發動一場「迅速且致命」的軍事打擊，成功擊斃恐怖組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首領格雷羅（Niño Guerrero），並發布房屋遭炸毀的影片。

「在我的指示下，美國南方司令部發動了一次迅速而且致命的打擊，成功處決了臭名昭彰的阿拉瓜火車頭目尼諾·格雷羅，「阿拉瓜火車是地球上最嗜血的恐怖組織之一，」川普並且在貼文中說，「這次行動是與我們委內瑞拉的朋友密切協調，我們和他們合作得非常愉快。」

國防部長赫塞斯也在X網站上發文稱，此次襲擊發生在本周稍早，格雷羅「已被證實死於襲擊中」。

川普在文中抨擊前總統拜登打開美國南部邊境大門，並放任「阿拉瓜火車」肆無忌憚地性侵、殘害與謀殺美國民眾，卻完全不受懲罰。他接著提及自己在競選期間曾承諾，要將「這些怪物」逐出美國，並為受害者家屬伸張正義。他寫道：「透過這次行動，美軍已為他們、他們的家人以及摯愛之人帶來報應。」

他強調，自己在執政初期便兌現承諾，將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，驅逐數以千計的邪惡罪犯，並向販毒集團開戰。這些販毒集團長期以來一直向美國公民發動戰爭，而軟弱的領導人卻讓美國陷入無助與被動防守的處境。

川普指出，「阿拉瓜火車」恐怖分子已不再能夠於委內瑞拉或任何其他地方有安身之處。在他的領導下，美國將隨時隨地找到這些兇殘的殺人犯與毒梟，並把他們送往應該去的地獄深處。

拉丁美洲警方高層官員表示，阿拉瓜火車主要從事人口販運，控制著委內瑞拉和其他南美國家人民偷渡到相對富裕的智利以及歐洲的路線。同時該暴力集團還與巴拿馬到巴西以及沿安第斯走廊的敲詐勒索、綁架、洗錢、兇殺、走私和組織竊盜等犯罪活動有關。

精華 FAQ

  • 他在Truth Social表示，已指示南方司令部對阿拉瓜火車發動迅速且致命的打擊，並稱行動成功擊斃頭目尼諾·格雷羅，還公開了相關影片。

  • 赫塞斯在X發文指出，這起襲擊發生於本周稍早，格雷羅已被證實死於攻擊中，等於進一步確認川普所稱的擊斃結果。

  • 內文指出，阿拉瓜火車主要從事人口販運，也涉及偷渡、敲詐勒索、綁架、洗錢、兇殺、走私與組織竊盜，並控制多條跨國路線。

拜登 川普 委內瑞拉

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