阿州參議員遇同名同黨叫陣 選務官令挑戰者說明

共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員丹·蘇利文今年將競選臉任，遭遇15名對手挑戰。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員 蘇利文(Dan Sullivan)正在阿拉斯加州競選連任，他面對的15位競爭對手中，有一名素人挑戰者與他同名同黨 派。阿拉斯加州選務官員10日去函該挑戰者，要求對方在11日前提交「補充資訊和證據」，威脅取消他在該州8月初選的參選資格。

民主黨 期盼透過期中選舉奪回參院多數席位，民調表現不佳的阿拉斯加州聯邦參議員席位為重點目標。與現任參議員同名同黨派的挑戰者蘇利文參選，迅速引發爭議。參議員蘇利文指責該挑戰者與民主黨人合作，試圖欺騙選民，提高他主要對手、民主黨籍前聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）的勝算。

安克拉治每日新聞（Anchorage Daily News）刊出阿州選務廳（Division of Elections）主任卡蘿·比徹（Carol Beecher）10日寫給挑戰者蘇利文的公文。信中指出，她的辦公室收到兩起有關他參選資格的投訴，已認定「現有證據不足支持其競選資格」，要求他11日前「補充資訊和證據」。

與阿拉斯加州現任聯邦參議員丹·蘇利文同名同姓同黨的69歲挑戰者、退休教師丹·蘇利文。(美聯社)

憲法要求聯邦參議院候選人須年滿30歲，擁有美國公民身分至少9年，並在選舉時居住在他們選擇代表的州。素人挑戰者蘇利文剛滿69歲，他曾向美聯社表示，他1980年搬到阿拉斯加，曾在美國林務局工作，之後轉為教師，現已退休，住在朱諾（Juneau）以南的彼得斯堡（Petersburg）。他強調自己出來參選，純屬「個人選擇」，與佩爾托拉競選團隊「完全無關」。

共和黨副州長達爾斯特羅姆（Nancy Dahlstrom）宣布將調查挑戰者蘇利文參選資格。蘇利文反擊指出，「法律禁止僅因蘇利文參議員和全國共和黨參議員委員會（NRSC）不希望我參選，就剝奪我的參選資格」；該調查「史無前例地侵犯我作為候選人的權利以及阿拉斯加選民選擇其在美國參議院代表的權利」。

阿拉斯加州美國公民自由聯盟（ACLU）聲明表示，該組織正密切關注事態發展。

選務部門曾確認挑戰者蘇利文的候選資格，並在候選人名單中將其列為「丹·J·蘇利文」；現任參議員姓名則為「丹·S·蘇利文」。