史上最大IPO… SpaceX掛牌首日飆19% 市值衝2.1兆

SpaceX上市話題不斷，IPO果然一飛沖天，但專家提醒投資人在買進之前也必須評估風險。（路透）

馬斯克 12日與數百名員工在德州 「星際基地」(Starbase)一同倒數，敲響那斯達克交易所(Nasdaq)開盤鐘。在鐘響前片刻，馬斯克回想起24年前剛創立SpaceX 時，認為公司可能會失敗，「成功的機會根本不到10%」。而如今，SpaceX上市首日股價上漲19%、收161.11元，成為有史以來最大的首次公開募股(IPO)，籌集了750億元資金，馬斯克也成為世界上首位兆級富翁。

馬斯克躍全球首位「兆元富豪」

馬斯克的SpaceX12日上市，市值飆破2兆元，是史上最大IPO，馬斯克也成為資產破兆元的首富。（路透）

美聯社、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，SpaceX午盤開盤價為每股150元，隨後上漲至168元左右，最終收盤約161元，籌集的750億元輕鬆超過了石油巨頭沙烏地阿美石油公司(Saudi Aramco)2019年創下的290億元紀錄。

馬斯克表示，SpaceX之所以選擇現在上市，是因為該公司需要資金來發射衛星和資料中心送入太空，支撐最終在火星建立人類殖民地的雄心壯志。他重申了讓生命在多個行星上生存的崇高目標，「不只是少數太空人，我指的是你們，SpaceX希望能夠帶你登上月球、火星，甚至更遠的地方。」

除了建立一個可供100萬人居住的火星殖民地外，該公司還承諾在太空建立其他前哨站、將足球場大小的資料中心發射到軌道上，以及在人工智慧(AI)競賽中超越Anthropic和OpenAI，後兩者亦是今年重磅IPO的焦點。

在11日與小摩(JPMorgan Chase)執行長舉行的線上直播會議中，馬斯克並未透露太多細節。他暢談了「月球飯店」、火星殖民地、太陽能供電的地球軌道資料中心網路，被問及聊天機器人Grok的計畫時，他卻將話題轉向了衛星。

SpaceX在那斯達克上市，公司主管一起振臂歡呼。（路透）

分析師：技術挑戰 估值恐打折

雖然SpaceX從2025年初到今年第一季虧損了87億元，也不損投資人熱情。但並非所有人都認為當前股價合理，晨星(Morningstar)分析師撰文指出此次IPO估值過高，SpaceX面臨許多技術挑戰像是如何保護其軌道資料中心免受輻射損害、如何追趕Anthropic和OpenAI，因此估計該公司的市值僅為7800億元，不到其IPO估值約2.1兆元的一半。

SpaceX在監管文件中承認其部分商業計畫依賴「未經證實的技術」，也表示其xAI的獲利前景並不明朗，並且正大量燒錢以趕上競爭對手。SpaceX總裁夏特威爾(Gwynne Shotwell)12日受訪表示公司營運更注重長期發展，而非季度財報，「我並不是說不會善待投資者，但投資SpaceX的人需要明白，我們正在做的事情非常具有前瞻性。」主要承銷商高盛總裁沃德倫(John Waldron)也說，此次IPO取得的成績表明人們有興趣為太空建設、AI熱潮提供資金。

SpaceX成功上市，但也造成其他太空概念大跌，包括英國維珍銀河暴跌32%、Redwireh跌11%。