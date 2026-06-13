華郵：衛星網路星鏈獲偏鄉民眾依賴後 立即漲價

科技富豪馬斯克（Elon Musk）的衛星網路事業星鏈（Starlink）。（路透）

華盛頓郵報 報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)的衛星網路事業星鏈(Starlink)對許多住在偏鄉地區的民眾來說堪稱生命線(lifeline)，是能夠連線上網的唯一管道，但某些偏鄉地區消費者喜愛星鏈且依賴服務之後卻面臨價格上漲，紛紛抱怨星鏈掌握權力太大。

前共和黨籍內布拉斯加州 州參議員茱莉‧史拉馬(Julie Slama)與丈夫2022年4月搬到內州鄧巴(Dunbar)郊區之後，成為星鏈忠實客戶。這是他們在當地農村社區唯一可行的選擇，也覺得每月90元費用合理。

不過，隸屬於太空探索科技公司(SpaceX )旗下的衛星網路服務收費上漲44%，史拉馬每年網路費用增加約500元。史拉馬與丈夫經營律師事務所，育有三名兒女。

星鏈上個月對客戶發出價格調漲通知，史拉馬說，星鏈是住在當地的唯一可行選擇，「他們把別無選擇的偏鄉客戶納入服務範圍，就可以隨意漲價」。

就在星鏈母公司SpaceX首次公開募股(IPO)之際，偏鄉寬頻倡議人士指出，星鏈開始壓榨偏遠地區美國用戶，除了提高價格，還極力排擠競爭對手。

無黨派組織「本頓寬頻與社會研究所」(Benton Institute for Broadband & Society)政策參與部主任賈納(Drew Garner)表示：「當你擁有一個被套牢的消費者時，你就可以提高價格。」他說，寬頻屬於必要服務，消費者必須購買，業者對於壓榨消費者自然有機可乘。

去年3月，就在馬斯克主導政府效率部(DOGE)為政府削減成本之際，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)宣布，前總統拜登倡導且於2021年獲得國會批准、規模420億的「寬頻公平接取與部署計畫」(Broadband Equity Access and Deployment)，將採用全新「技術中立原則」(tech-neutral approach)。原本計畫是朝光纖寬頻發展，但盧特尼克推動修改標準，讓星鏈也有資格獲得聯邦補助。

根據媒體報導，把BEAD計畫資金分配給光纖而不是星鏈衛星網路服務的幾個州，後來都曾收到馬斯克措詞嚴厲的信函。

史拉馬說，共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)只因為一句「有星鏈就能搞定一切」，沒有利用3億聯邦補助投資偏鄉光纖寬頻。