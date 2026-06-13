超越特斯拉 SpaceX美股市值衝上第6高

SpaceX12日首日公開募股，市值即輕鬆超越馬斯克自家的特斯拉。圖為一輛特斯拉Cybertruck行經SpaceX工廠前。（路透）

馬斯克的太空探索公司SpaceX 公開募股(IPO)首日收盤大漲19%，市值達到約2.1兆元，使其成為全美市值第六大的上市公司，超越特斯拉 的1.5兆元(排名第八)；主承銷商高盛(Goldman Sachs)與摩根史坦利(Morgan Stanley，大摩)也跟著沾光，賺得盆滿缽滿。

華爾街日報、國際金融評論(IFR)報導，據招股說明書及知情人士透露，SpaceX此次支付給銀行的整體費用約為5億元，相當於其750億元總募資額的0.7%，遠低於美股 IPO的通常水準；高盛與大摩合計拿下40%份額，即各自進帳約1億元。

美銀(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan Chase，小摩)預計將各自賺取約7500萬元；巴克萊(Barclays)、德意志銀行(Deutsche Bank)、加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)、瑞銀(UBS)、富國銀行(Wells Fargo)各獲1000萬元，其餘12家銀行各獲得200多萬元。

馬斯克本月4日在小摩總部舉辦的活動中表示：「我們正步入一個顯著的成長階段，就像是一個資本成長期。」本月9日，大摩則在其曼哈頓總部舉行了類似的午餐會，有超過200名投資人親自到場、1400多名投資人線上參與。知情人士告訴IFR，花旗集團、瑞銀集團(UBS)也在倫敦舉行了類似的活動，向其高資產淨值客戶推薦這筆IPO，消息人士透露這些由銀行主導的活動吸引了來自高資產淨值人士和家族辦公室多筆超過10億元的訂單。

整體而言，SpaceX此次發行的股票中有20%至25%配售給散戶，遠高於近期上市項目(如加密貨幣交易所Bullish和穩定幣發行商 Circle Internet)的10%。SpaceX還透過券商嘉信理財(Charles Schwab)、富達(Fidelity)、羅賓漢(Robinhood Markets)、SoFi Technologies，以及大摩旗下的E*Trade來對接傳統散戶投資人。

美股總市值約75.6兆元，依FactSet和道瓊市場數據統計，市值第一為輝達(Nvidia，又譯英偉達)的4.97兆元，接著是Alphabet的4.35兆元、蘋果的4.28兆元、微軟的2.9兆元、亞馬遜的2.57兆元。

主要承銷商摩根史坦利總部亮出SpaceX的IPO。（路透）