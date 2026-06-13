馬斯克登首位「兆元富豪」加劇惡化貧富差距

SpaceX IPO正式將馬斯克推上兆元全球首富，進一步拉大貧富之間的距離。（歐新社）

全球首富馬斯克(Elon Musk)因為旗下太空科技公司SpaceX 首次公開發行股票(IPO)，個人財富達到史無前例的1兆1000億元，宣告超級富豪時代來臨，也凸顯全球資產分配不均加劇惡化。

紐約時報(NY Times)報導，2021年1月特斯拉(Tesla )股價飆升，創辦人馬斯克淨資產超過1850億元，從亞馬遜(Amazon )創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)手中奪下全球首富頭銜，如今又拜SpaceX股票一路飆漲之賜，持股近50%的馬斯克坐擁超過9000億元資產，成為全球首位「兆元富豪」。

54歲的馬斯克資產在五年半就暴增五倍，尤其去年10月以來淨資產翻了一倍，進一步鞏固他對全球社會、文化以及政治影響力。芝加哥大學(University of Chicago)史東財富不平等與流動性研究中心(Stone Center for Research on Wealth Inequality and Mobility)主任杜勞夫(Steven Durlauf)指出：「事實就是部分人士的財富累積以及財富不均等現象正以前所未見的規模加速進行。」

杜勞夫指出，石油大亨洛克菲勒(John D. Rockefeller)1937年淨資產最高達14億元，約占美國國內生產總額的1.5%，如今馬斯克淨資產相當於GDP的3%以上。最新數據顯示，2022年美國家庭淨資產中位數略低於20萬元，換言之，馬斯克財富是一般家庭的500萬倍，連一般富豪也望塵莫及。

2022年資產收入排名前10%富豪家族平均淨資產為650萬元，不到馬斯克資產的0.001%，根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，緊追在後的世界第二富豪、谷歌(Google)創辦人佩吉(Larry Page)淨資產3040億元，尚不到馬斯克身價三分之一。

德州支持馬斯克的民眾製作標語祝賀SpaceX 上市。（路透）

除了馬斯克，其他超級富豪資產也有爆炸式成長，六年前馬斯克以身價1000億元輕鬆登上全球首富寶座，如今1000億元淨資產只能排名第20，凸顯全球財富分配不均加速惡化。

統計數字顯示，過去10年間，收入位於中間40%的家庭淨資產增長略高於50%，收入最高的1%家庭淨資產也有類似情況，但最富有的0.001%家庭財富在同期卻呈翻倍成長，讓佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)不禁感嘆：「如果這不算寡頭統治(oligarchy)，真不知道什麼才算。」

SpaceX IPO正式將馬斯克推上兆元全球首富，進一步拉大貧富之間的距離。（歐新社）