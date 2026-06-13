馬斯克成敗、AI成長豪賭…散戶認購SpaceX「5大風險」

那斯達克交易所外牆顯示SpaceXIPO的廣告。（路透）

SpaceX 創下史上規模最大的股票首次公開發行(IPO)，但分析師警告，SpaceX過高的估值、薄弱的股東權益以及不斷擴大的虧損，可能會讓散戶投資人暴露於風險中。

SpaceX的IPO以輕鬆超越沙烏地阿拉伯國家石油 公司(Saudi Aramco)2019年創下、隨後又透過超額配售選擇權進一步提高的約294億元紀錄。

SpaceX大力吸引包括來自歐洲的散戶投資人。據「彭博」(Bloomberg)報導，在IPO過程中，個人投資者透過Robinhood、Fidelity和SoFi等交易平台，提交了大約866億歐元，相當於1000億美元的認購訂單。

光是來自散戶的需求，就超過了該公司750億元的融資目標，凸顯了散戶投資人在SpaceX上市前的高度關注。但這股熱潮之後潛藏著一股警訊，專家建議，投資人應權衡以下五大風險：

1. SpaceX估值過高？

如果估值達到1.75兆元，那意味著投資人對SpaceX的估值高達其年度收入的94倍，而SpaceX在2025年的營收估計為187億元；相較之下，市場上估值最高的科技公司輝達(Nvidia)其市價與營收的比例僅約為38倍。

2. 快速納入指數，輔以少量流通股

SpaceX可望納入主要股價指數，引發爭議。美國四個大州的投審官員已敦促納斯達克(NASDAQ)和富時羅素(FTSE Russell)等指數，加速讓該公司進入廣泛追蹤基準指數而於近期改變規則一事，做出解釋。

3. 仍虧損而非獲利

SpaceX 的財務表現也可能令投資人感到擔憂。招股說明書顯示，該公司雖然成長迅速，但仍處於虧損狀態。

4. 一場AI成長豪賭

支持者認為，投資人是在為未來的成長埋單，而非著眼於當前的利潤。馬斯克 的衛星網路事業星鏈(Starlink)仍然是該公司的主要收入來源，而AI業務預計將在未來幾年發揮更大的作用。

5. 馬斯克等級風險

SpaceX的成功與馬斯克個人有密切關聯，他的知名度和過往商業成就幫助公司吸引了投資人、客戶和生意夥伴。這也造成了投資人所謂的「關鍵人物風險」，即如果馬斯克不再領導公司，公司會如何發展。

星鏈是目前SpaceX主要獲利來源，但投資人似對SpaceX深具信心，也讓主要承銷商輕鬆賺進上億承辦收入。（路透）