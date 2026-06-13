馬斯克成敗、AI成長豪賭…散戶認購SpaceX「5大風險」
SpaceX創下史上規模最大的股票首次公開發行(IPO)，但分析師警告，SpaceX過高的估值、薄弱的股東權益以及不斷擴大的虧損，可能會讓散戶投資人暴露於風險中。
SpaceX的IPO以輕鬆超越沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)2019年創下、隨後又透過超額配售選擇權進一步提高的約294億元紀錄。
SpaceX大力吸引包括來自歐洲的散戶投資人。據「彭博」(Bloomberg)報導，在IPO過程中，個人投資者透過Robinhood、Fidelity和SoFi等交易平台，提交了大約866億歐元，相當於1000億美元的認購訂單。
光是來自散戶的需求，就超過了該公司750億元的融資目標，凸顯了散戶投資人在SpaceX上市前的高度關注。但這股熱潮之後潛藏著一股警訊，專家建議，投資人應權衡以下五大風險：
1. SpaceX估值過高？
如果估值達到1.75兆元，那意味著投資人對SpaceX的估值高達其年度收入的94倍，而SpaceX在2025年的營收估計為187億元；相較之下，市場上估值最高的科技公司輝達(Nvidia)其市價與營收的比例僅約為38倍。
2. 快速納入指數，輔以少量流通股
SpaceX可望納入主要股價指數，引發爭議。美國四個大州的投審官員已敦促納斯達克(NASDAQ)和富時羅素(FTSE Russell)等指數，加速讓該公司進入廣泛追蹤基準指數而於近期改變規則一事，做出解釋。
3. 仍虧損而非獲利
SpaceX 的財務表現也可能令投資人感到擔憂。招股說明書顯示，該公司雖然成長迅速，但仍處於虧損狀態。
4. 一場AI成長豪賭
支持者認為，投資人是在為未來的成長埋單，而非著眼於當前的利潤。馬斯克的衛星網路事業星鏈(Starlink)仍然是該公司的主要收入來源，而AI業務預計將在未來幾年發揮更大的作用。
5. 馬斯克等級風險
SpaceX的成功與馬斯克個人有密切關聯，他的知名度和過往商業成就幫助公司吸引了投資人、客戶和生意夥伴。這也造成了投資人所謂的「關鍵人物風險」，即如果馬斯克不再領導公司，公司會如何發展。
主要因市場對馬斯克與太空、AI題材高度期待，加上SpaceX成長迅速、IPO規模創紀錄，吸引歐洲與美國散戶透過多個平台大量下單。 分析師指出，SpaceX估值可能高達營收94倍，且仍處虧損狀態、股東權益薄弱，若成長不如預期，股價與流動性都可能承受壓力。 因SpaceX的品牌、融資與商業合作都與馬斯克密切相關，若他不再領導公司，投資人擔心公司治理、戰略方向與市場信心都會受衝擊。
精華 FAQ
主要因市場對馬斯克與太空、AI題材高度期待，加上SpaceX成長迅速、IPO規模創紀錄，吸引歐洲與美國散戶透過多個平台大量下單。
分析師指出，SpaceX估值可能高達營收94倍，且仍處虧損狀態、股東權益薄弱，若成長不如預期，股價與流動性都可能承受壓力。
因SpaceX的品牌、融資與商業合作都與馬斯克密切相關，若他不再領導公司，投資人擔心公司治理、戰略方向與市場信心都會受衝擊。
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